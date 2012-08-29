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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

پورمحمدی اعلام کرد:

موقعیت اشتغال در مازندران باید بهبود یابد

موقعیت اشتغال در مازندران باید بهبود یابد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار بهبودی وضعیت اشتغال استان از سوی متولیان امر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با فعالان بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اظهار داشت: وظیفه خودمان می دانیم که دغدغه و مشکلات واحدهی صنعتی را از نزدیک بشنویم و تلاش کنیم تا جایی که امکان دارد برطرف شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه 22 هزار واحد رسمی با شعبه خود در کشور فعالیت می کنند افزود: هزاران شعبه غیر رسمی دیگر در کشور فعال هستند.

پورمحمدی با اشاره به اینکه متأسفانه امروزه سود در پول است نه در کار گفت: درحال حاضر احترام به پول گذاشته می شود نه به کار و تولید که یکی از مشکلات اصلی کشور بوده مغفول مانده است.

این مقام مسئول افزود: نقدینگی برای اقتصاد کشور کافی نبوده و اقتصاد بزرگ ایران بیش از این نیاز به نقدینگی در عرصه اقتصاد و تولید دارد.

وی با اشاره به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: سیر اقتصادی کشور موضوع جدی بوده که نباید از آن غفلت کنیم.

وی با اشاره به  تشکیل دفتر حمایت از تولید وسرمایه گذاری گفت: مسائل بخش تولید را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

 پورمحمدی گفت: بازرسی که به تولید کمک کند را به جدیدت ادامه خواهیم داد.

پورمحمدی با بیان اینکه مشکلات قضایی صنعتگران و تولیدکنندگان را در شورای قضایی استان مطرح می‌کنم، اذعان داشت: متعهد می‌شویم که به مشکلات به گونه‌ای که فضا متشنج نشود رسیدگی کنیم.

کد مطلب 1683990

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