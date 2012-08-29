تقاطع غیر همسطح شهید عباسپور در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد‌ پژمان در بازدید 7 ساعته از 15 پروژه در دست اقدام شهری با حضور در زیر‌گذر شهید‌ عباسپور که بخشی از عملیات عمرانی آن تاکنون انجام شده از روند کند پیشرفت این پروژه انتقاد کرد و گفت: قبل از عید نوروز که در این محل حاضر شدم وضعیت به همان شکلی بود که الان است و این نشان می‌دهد کار بخصوصی تاکنون انجام نشده‌ است.

شهردار مشهد بر تعیین تکلیف پروژه فوق تاکید کرد و افزود: تاسیسات شهری از جمله لوله‌های قدیمی آب دوستی و همچنین مشکل خط لوله آب و فاضلاب از معضلات اجرای زیرگذر شهید عباسپور بوده‌ که برای برطرف کردن آن با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گفتگو کرده ‌ایم.

به گفته پژمان زیرگذر شهید عباسپور تا انتهای مهر سال‌جاری به بهره‌ برداری خواهد‌ رسید.

وی همچنین از پل روگذر شهید عباسپور یاد کرد و گفت: ادامه فعالیت عمرانی این قسمت از پروژه شهید ‌عباسپور نیز مشکل تملک دارد که در همین رابطه مجبور شدیم برای تملک ملک از ماده 9 قانون شهرداری‌ها استفاده کنیم و بخشی از املاک مورد نیاز را خریداری کنیم.

شهردار مشهد اضافه‌ کرد: ترافیک و تردد زیاد خودروها در این محور نیز همچون پروژه امام‌حسین(ع) از دیگر مشکلاتی است که روند کار را کند کرده است.

وی بیان کرد: با وجود تمام مشکلات رخ داده پل روگذر تقاطع غیر همسطح شهید عباسپور در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

وی همچنین از بوستان بهار در مجاورت تقاطع غیر همسطح بازدید کرد و گفت: این بوستان از بزرگترین پارک‌های مشهد است که عملیات فاز اول آن به اتمام رسیده‌ و روند فعالیت‌ها در آن ادامه دارد.

به گفته وی در داخل بوستان بهار فرهنگسرای قرآن نیز در حال احداث است که تا پایان سال‌جاری افتتاح شده و به بهره‌برداری خواهد ‌رسید.

انتقاد از ساخت آلونک‌ها در حاشیه کال‌ها

پژمان در ادامه بازدید از پروژه‌ها با حضور در محدوده کال‌ها و کمربندی مشهد از ساخت آلونک‌ها در این زمین‌ها انتقاد کرد.

وی در بازدید از روند اجرای کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی که از پشت هوانیروز آغاز شده و تا حاشیه بازار حافظ ادامه دارد، عنوان‌ کرد: احداث این کانال در این محدوده اقدام مثبتی در حق مشهد است.

وی به تملک خانه‌های ساخته شده در اطراف این کانال تاکید کرد و افزود: نمی‌دانم با چه مجوزی به این افراد اجازه داده شده چنین آلونک‌هایی را آن هم در نزدیک کال بسازند.

پژمان همچنین از پل خلج نیز دیدن‌کرد و در عین تاکید بر اتمام هرچه زودتر این پروژه اظهار کرد: طبق گزارش‌های رسیده معارضات آب و گاز که باعث روند کند پیشرفت پروژه شده باید هرچه ‌زودتر برطرف شود تا در مهر ماه شاهد افتتاح این پل نیز باشیم.

به گفته وی باید آلونک‌های ساخته شده در حاشیه کال خلج نیز تملک شود تا با بهبود آن‌ها زیبایی این محدوده که همراه با اجرای فضای سبز خواهد‌ بود حفظ شود.

وی در نزدیکی این محدوده همچنین سری هم به پارک ‌سوار حافظ زد و بر جابجایی تردد در این محور در راستای سر پوشیده شدن کال آن محدوده که فضای زیادی را در اختیار استفاده کنندگان قرار داده، تاکید‌کرد.

اتصال بولوارهای فکوری و پیروزی به بزرگراه شهید کلانتری

شهردار مشهد از شهرک زکریا و روند اجرای بولوار نماز در این محدوده دیدن کرد و با ابراز رضایت از روند کار در آماده‌سازی بولوار نماز بیان کرد: با بهره‌برداری از بولوار نماز، بولوارهای فکوری، پیروزی به بزرگراه شهید کلانتری متصل خواهد ‌شد و امکان تردد در این محورها به یکدیگر برقرار می‌شود.

وی در توضیح زمان افتتاح بولوار نماز عنوان کرد: بخش عمده‌ای از کار در این محدوده به پایان رسیده و آسفالت بولوار نماز هم 3 روز آینده آغاز خواهد‌ شد.

وی ادامه داد: در اجرای پروژه مذکور نیز معارضات ستون‌های برق وجود دارد که با تبادلات انجام شده با شرکت برق به زودی این موارد جابجا شده و بولوار نماز قبل از بازگشایی مدارس به بهره ‌برداری خواهد رسید.

شایان ذکر است؛ شهردار مشهد همچنین با حضور در اراضی چاهشک، کال دروی، کال چهل‌بازه، کال چاهشک، بولوار 75 متری رضوی، پارک خطی صدمتری و کال دیش دیش از روند کار در این پروژه ها بازدید کرد.