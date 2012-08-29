  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

آسوشیتدپرس مدعی شد؛

آژانس یک "واحد ویژه ایران" ایجاد می کند

آژانس یک "واحد ویژه ایران" ایجاد می کند

آسوشیتدپرس از تشکیل یک واحد ویژه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس  ادعا کرد یک سند داخلی که در آژانس بین المللی انرژی اتمی به دست این خبرگزاری افتاده نشان می دهد که این واحد ویژه بر آن است تا به بازرسی از تاسیساتی کمک کند که مورد تردید این نهاد بین المللی است.

این واحد ویژه درباره انجام توافقات با ایران فعالیت خواهد کرد. همچنین تلاش برای جلب نظر مساعدت ایران در راستای اجازه نظارت بر فعالیتهای هسته ای بر اساس معاهده ان. ‌پی.‌تی از دیگر وظایف این واحد است.

این واحد همچنین بر ارتباط آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز تمرکز خواهد کرد.

کد مطلب 1683993

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