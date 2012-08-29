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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

دیدار مدیران سازمان میراث فرهنگی با مهمانان 28 کشور حاضر در اجلاس تهران

دیدار مدیران سازمان میراث فرهنگی با مهمانان 28 کشور حاضر در اجلاس تهران

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: معاونان و مدیران سازمان میراث فرهنگی در طول برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عدم تعهد قصد دارند با مهمانان 28 کشور حاضر در این اجلاس دیدار و گفتگو کنند.

سید حسن موسوی به خبرنگار مهر گفت: قصد داریم با شرکت کنندگان از 28 کشور در سطح روسای جمهور و معاونان و وزرای امور خارجه حاضر در اجلاس تهران دیدار و گفتگو کنیم. این ملاقاتها برخی با بنده و برخی نیز با معاونان سازمان انجام می شود در هر حال مشروح دیدارها را در آینده اعلام می کنیم.

وی گفت: امشب به استقبال رئیس جمهوری لبنان می رویم و با وی دیدار و گفتگو می کنیم.

موسوی افزود: برخی از مهمانان اجلاس از بناهای تاریخی تهران مانند کاخ گلستان، نیاوران و سعدآباد بازدید کرده اند. قصد داریم با طراحی تورهای گردشگری ویژه مقامات و سران، از جاذبه های گردشگری و تاریخی شهرهای دیگر نیز بازدید کنند.

موسوی در جمع خبرنگاران بیان کرد: برگزاری اجلاس باعث شده است تا تمامی بدنه دولت از جمله سازمان میراث فرهنگی درگیر آن باشند و در این زمینه سازمان میرا ث فرهنگی نیز نمایشگاهی از توانمندیهای گردشگری، تاریخی و صنایع دستی ایران را در حاشیه اجلاس برای مهمانان برپا کرده است. همچنین برگزاری برنامه های آشناسازی مهمانان با ظرفیتهای فرهنگی هنری و تاریخی ایران در دستور کار قرار دارد.

موسوی درباره نمایشگاه گردشگری حاشیه اجلاس نیز افزود: هنوز بازدیدی از این نمایشگاه نداشته ام و در اولین فرصت کاستی ها را بررسی می کنم.

وی گفت: پس از پایان اجلاس کشورهای عدم تعهد در جلسه ای با حضور خبرنگاران مشروح گفتگوهای انجام شده با مقامات کشورهای خارجی و پیامد این اجلاس برای گردشگری کشور را اعلام می کنیم.

کد مطلب 1683995

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