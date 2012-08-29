دیدار مدیران سازمان میراث فرهنگی با مهمانان 28 کشور حاضر در اجلاس تهران

سید حسن موسوی به خبرنگار مهر گفت: قصد داریم با شرکت کنندگان از 28 کشور در سطح روسای جمهور و معاونان و وزرای امور خارجه حاضر در اجلاس تهران دیدار و گفتگو کنیم. این ملاقاتها برخی با بنده و برخی نیز با معاونان سازمان انجام می شود در هر حال مشروح دیدارها را در آینده اعلام می کنیم.

وی گفت: امشب به استقبال رئیس جمهوری لبنان می رویم و با وی دیدار و گفتگو می کنیم.

موسوی افزود: برخی از مهمانان اجلاس از بناهای تاریخی تهران مانند کاخ گلستان، نیاوران و سعدآباد بازدید کرده اند. قصد داریم با طراحی تورهای گردشگری ویژه مقامات و سران، از جاذبه های گردشگری و تاریخی شهرهای دیگر نیز بازدید کنند.

موسوی در جمع خبرنگاران بیان کرد: برگزاری اجلاس باعث شده است تا تمامی بدنه دولت از جمله سازمان میراث فرهنگی درگیر آن باشند و در این زمینه سازمان میرا ث فرهنگی نیز نمایشگاهی از توانمندیهای گردشگری، تاریخی و صنایع دستی ایران را در حاشیه اجلاس برای مهمانان برپا کرده است. همچنین برگزاری برنامه های آشناسازی مهمانان با ظرفیتهای فرهنگی هنری و تاریخی ایران در دستور کار قرار دارد.

موسوی درباره نمایشگاه گردشگری حاشیه اجلاس نیز افزود: هنوز بازدیدی از این نمایشگاه نداشته ام و در اولین فرصت کاستی ها را بررسی می کنم.

وی گفت: پس از پایان اجلاس کشورهای عدم تعهد در جلسه ای با حضور خبرنگاران مشروح گفتگوهای انجام شده با مقامات کشورهای خارجی و پیامد این اجلاس برای گردشگری کشور را اعلام می کنیم.