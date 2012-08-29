عرضه بیش از هزار و 400 مقاله با موضوع اجلاس غیر متعهدها در فضای مجازی

غلامرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هزار و 482 مقاله در خصوص اهداف این اجلاس، برنامه ها، رسالت و تاریخچه اجلاس، سابقه کشورهای غیر متعهد و اجلاس هایی که تاکنون برگزار شده است و مواردی از این قبیل در پایگاه مجلات تخصصی نور با عنوان بزرگترین پایگاه مجلات تخصصی کشور به صورت رایگان عرضه شده است.



وی گفت: علاقمندان می‌توانند با مراجعه به این پایگاه و درج کلمه "جنبش عدم تعهد" در قسمت جستجوی پایگاه به این مقالات دست یابد و آن را به صورت رایگان دانلود کنند.



وی بیان کرد: مقالاتی از گذشته در خصوص این اجلاس وجود داشته است که مقالات دیگری هم به آن اضافه شده و مورد دسته بندی قرار گرفته اند.



مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز تحقیقات کامپیوتری نور در خصوص ویژگی های مرکز تحقیقات کامپیوتری نور گفت: این مرکز بزرگترین و نخستین پایگاه تخصصی مجلات کشور است که مقالات در آن همراه با تصویر اسکن شده آن به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی عرضه می شود.



وی با اشاره به اینکه پایگاه کامپیوتری نور دارای قابلیت های بسیاری است افزود: ویژگی خاص این مرکز این است می توان همزمان چند موضوع را با هم جستجو کرد.



وی گفت: یکی دیگر از قابلیت های این مرکز این است که امکان نقد مقالات در آن وجود دارد و می توان به نقد مقالات پرداخت علاوه بر آن نقدهای دیگران را نیز مشاهده کرد.



رحمانی در پایان گفت: در حال حاضر چهل هزار شماره مقاله در 17 موضوع علوم اسلامی و انسانی در پایگاه نور عرضه شده است.