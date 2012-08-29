به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نهایی 11 ماده از رقابت‌های شنای سی‌‎امین دوره المپیاد ورزشی دانش آموزی در مقطع ابتدایی که از روز گذشته آغاز شده و هم اکنون در شهر یزد پیگیری می‌شود مشخص شد. اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

100متر کرال پشت (زیر 10 سال):

مقام اول: یاسین قنبرزاده (خراسان رضوی)

مقام دوم: شایان کریمی (اصفهان)

مقام سوم: عرشیا کریمی (قزوین)

50 متر پروانه (زیر 10 سال):

مقام اول: یاسین قنبرزاده (خراسان رضوی)

مقام دوم: عرشیا زارع (فارس)

مقام سوم: محمد صادقی (گلستان)

50 متر قورباغه (زیر 10 سال):

مقام اول: علی ملکی (تهران)

مقام دوم: محمد مهمان نواز (خراسان رضوی)

مقام سوم: سامیار عبدلی (البرز)

100 متر آزاد (زیر 10 سال):

مقام اول: عرشیا زارع (فارس)

مقام دوم: علی ملکی (تهران)

مقام سوم: یاسین قنبرزاده (خراسان رضوی)

4×50 مختلط تیمی (زیر 10 سال):

مقام اول: خراسان رضوی

مقام دوم: تهران

مقام سوم: فارس

100 متر آزاد (11 و 12 سال):

مقام اول: علی تاجیک (خراسان رضوی)

مقام دوم: علیرضا امین زمردی (هرمزگان)

مقام سوم: محمد مهدی ملازم (فارس)

50 متر پروانه (11 و 12 سال):

مقام اول: علیرضا همتی (تهران)

مقام دوم: پارسا حکمت (فارس)

مقام سوم: مهدی رمضانی‌زاد (گیلان)

50 متر کرال پشت (11 و 12 سال):

مقام اول: پارسا حکمت (فارس)

مقام دوم: علی حصاری (تهران)

مقام سوم: علی خالقی (زنجان)

100 متر پروانه (11 و 12 سال):

مقام اول: پارسا حکمت (فارس)

مقام دوم: مهدی رمضانی‌زاد (گیلان)

مقام سوم: حسین لاله سیاه (تهران)

50 متر قورباغه (11 و 12 سال):

مقام اول: علی تاجیک (خراسان رضوی)

مقام دوم: آرمان صیدی (کرمانشاه)

مقام سوم: آریان خوش خلق (گیلان)

4×50 مختلط تیمی (11 و 12 سال):

مقام اول: فارس

مقام دوم: گیلان

مقام سوم: خراسان رضوی

گفتنی پس از برگزاری دیگر مواد رشته شنا در مقطع ابتدایی نتایج تیمی این رقابت‌ها اعلام خواهد شد.

براساس اعلام گزارش ستاد خبری سی‌امین دوره المپیاد ورزشی دانش آموزان پسر سراسر کشور، نتایج نهایی مسابقات طناب‌زنی اعلام شد که در مجموع تهرانی‌ها با درخشش ورزشکاران خود موفق به بالابردن جام قهرمانی این دور از رقابت‌ها شدند. در این رقابت‌ها قزوین نایب قهرمان شد و استان مرکزی نیز بر سکوی سومی مجموع ایستاد.

اما نتایج ماده های برگزار شده رقابت‌های طناب زنی المپیاد ورزشی دانش آموزان به شرح زیر است:

ماده سرعت و دوبل امدادی:

مقام اول: علیرضا رضایی، پوریا نیکمرام، امیرحسین بیگدلی و علیرضا خدایی (قزوین)

مقام دوم: علی اصغر عبیری، علیرضا عبدالمنافی، محمدحسین شهبازی و شهاب عبیری (اصفهان)

مقام سوم مشترک: یاسین اسماعیل‌پور، فرداد رحیمی، اسفندیار طهماسبی و داود خدری (خوزستان) و امیرمحمد یکتا، علی رحمانی، سعید عاشوری و معین عزیزدوخت (گیلان)

ماده نمایشی انفرادی:

مقام اول: محمدحسین درویش (تهران)

مقام دوم: علیرضا رضایی (قزوین)

مقام سوم: کیوان آذین فرد (خراسان رضوی)

ماده تیمی شش نفره:

مقام اول: تهران

مقام دوم: زنجان

مقام سوم: مرکزی

ماده سرعت 30 ثانیه:

مقام اول: مهرشاد مسلمی (تهران)

مقام دوم مشترک: علیرضا عبدالمنافی (اصفهان) و علیرضا خدایی (قزوین)

مقام سوم مشترک: مهدی پرنیان مهر (خراسان رضوی) و اسفندیار طهماسبی (خوزستان) و امیرمحمد یکتا (گیلان)

ماده دابل داچ امدادی:

مقام اول: کیوان آذین فرد، مهدی پرنیان‌مهر و الیاس لندرانی (خراسان رضوی)

مقام دوم: مهرشاد مسلمی، محمدحسین درویش و مهدی فیضی (تهران)

مقام سوم مشترک: حسین بیات، حسین بیات و رضا بیات (زنجان) و علیرضا میرزاخانی، محمدمهدی رحیمی و محمدحسین فریدونی (مرکزی)

با برگزاری دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی و آزاد سی‌امین دوره المپیاد ورزشی دانش آموزان در همدان نتایج اوزان 35، 47 و 66 کیلوگرم این مسابقات اعلام شد.

کشتی فرنگی

وزن 35 کیلوگرم:

1- علی رستگار (کرمان)، 2- محمد محمودی (شهرستان‎های)، 3- رضا کوهستانی (فارس) و اشکان نیلکاری

وزن 47 کیلوگرم:

1- رضا کبیری (خوزستان)، 2- سیدسجاد طالبی (مازندران)، 3- علی محمد کردی (سیستان و بلوچستان) و ابوالفضل زنجیرانیاز (قم) به

وزن 66 کیلوگرم:

1- علی معاونی (فارس)، 2- رضا سبک تگین (اصفهان)، 3- آرمان پاکی (خوزستان) و علی بیروجه (کهکیلویه و بویراحمد)

کشتی آزاد

وزن 35 کیلوگرم:

1- عرفان آیینی (شهرستان‌های تهران)، امیرحسین یحیی تبار (مازندران)، 3- محمد ضیا پورمقدم

وزن 47 کیلوگرم:

1- علی پورقلی (شهرستان‌های تهران)، 2- امیرحسین یعقوبی (البرز)، 3- عارف کاظمی (گیلان) و محسن همتی (تهران)

وزن 66 کیلوگرم:

1- حامد منافیان (آذربایجان شرقی)، 2- فردین بهرام آبادی (کرمانشاه)، 3- رزاق پاس (شهرستان‌های تهران) و سینا کاظمی (آذربایجان غربی)

استان البرز با اتمام رقابت‌های زورخانه‌ای المپیاد ورزشی دانش آموزان در همدان عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را در بخش تیمی به خود اختصاص داد.

به گزارش ستاد خبری سی‌امین المپیاد دانش آموزی، منصور ایمانیان ناظر فنی مسابقات باستانی و زورخانه‌ای گفت: نتایج نهایی مسابقات هنرهای فردی با حضور 77 نفر از دانش آموزان سراسر کشور در رشته‌های سنگ، 3-4 میل بازی، چرخ تیز، دو میل بازی، چرخ چمنی و مرشدی که در سالن امام علی (ع) شهر همدان اعلام شد.

سنگ:

1- امیررضا خوشنام (کرمان)

2- حسین گلناری (فارس)

3- علیرضا سیفی (ایلام)

دو میل بازی:

1- عبدالرضا شیخ بهایی (کرمان)

2- رضا آب باریکی (البرز)

3- محمد رستمی (اصفهان)

چرخ چمنی:

1- هادی رضایی‌پور (البرز)

2- سیدامیرحسین حاجی الحسینی (کرمان)

3- نیکان شمسی و شایان سعیدپور (کردستان)

مرشدی:

وحید زمانی (البرز)

2- کیارش جهانیان (همدان)

3- رسول عرب‌پور (کرمان)

کباده:

1- سعید بشیری‌زاد (همدان)

2- محمد سعید خراسانی (کرمان)

3- علی صالحیان (کردستان)

3-4 میل:

1- محمد رستمی (اصفهان)

2- حمید رضا کردی (کردستان)

3- رضا آب باریکی (البرز)

چرخ تیز:

1- محمد صادق تدین (البرز)

2- امیرحسن حاج الحسینی (کرمان)

3- مهدی بداغی (همدان)

رشته تیمی زورخانه‌ای:

1- البرز

2- کرمان

3- همدان

4- کردستان

5- مرکزی

6- فارس

میلاد اسدی قانع، دانش آموز مقطع متوسطه استان همدان در فینال رقابت‌های کشتی پهلوانی المپیاد ورزشی دانش آموزان با غلبه بر حریف خود از استان کردستان مقام اول را کسب کرد و بر سکوی نخست ایستاد. در آیین اختتامیه این مسابقات در همدان این دانش آموز بازوبند پهلوان ایرانی را بر بازو بسته و مدال طلای این مسابقات را نیز به گردن آویخت.

گفتنی است سی‌امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر کشور که از ششم شهریورماه در همدان آغاز شده امروز با مشخص شدن نفرات برتر کشتی فرنگی و آزاد در همدان به پایان خواهد رسید و رقابت ورزشکاران در سایر رشته‌ها در شهرهای دیگر همچنان ادامه خواهد داشت.