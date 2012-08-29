به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از نخبگان رباتیک، اعضای هیئت اجرایی و داوران سیزدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور با وی بیان کرد: ما همواره باید در دنیا از قرآن کریم در کارهایمان استفاده کنیم.



وی با اشاره به اهمیت قشر نخبه در جامعه بیان داشت: نخبگان در درجه نخست باید نیت خود را برای خداوند قرار دهند و در هر کاری آنچه نظر اوست به سرانجام برسانند که در ابتدا برای کشور نفع داشته باشد و بعد هم مردم دیگر کشورها از علم و اختراعات آنها بهره ببرند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: وجود نخبگان در کشور باید منشأ خدمات و تولیدات متنوع شود تا جامعه ما از احتیاج به بیگانگان مستقل شود و عنایات الهی نیز موجب می‌شود که پیشرفت‌های بیشتر و بهتری نصیب ملت ایران شود.



وی بیان داشت: خداوند متعال امورات دنیایی را به دو بخش تقسیم کرده است و در قرآن کریم می فرماید وجود برخی افراد مانند کف و حباب روی آب دریاست.



آیت الله علوی گرگانی در ادامه با بیان اینکه این افراد خاصیت وجودی نداشته و مانند حباب‌های روی آب بی اثر هستند، گفت: به همین دلیل این دسته از انسانها رفتنی بوده و استقامت و استواری و خاصیت وجودی ندارند.



وی اضافه کرد: این گروه از افراد فکر می‌کنند بشر تنها برای خوردن و آشامیدن به این جهان می آید.



این مرجع تقلید اظهار داشت: در مقابل این دسته افراد گروه دیگری هستند که وجودشان برای دیگر انسان ها نافع بوده و خود را برای دیگران می خواهند و نفع این افراد برای جامعه قائم به وجود شخص نیست و چه بسا ممکن است این افراد از دنیا برود اما اثرات مفید آنها برای جامعه باقی بماند.



وی در ادامه گفت: اختراعات و اکتشافات زیادی در طول تاریخ به وجود آمده اند و مخترعان با استفاده از قدرت فکر که نعمتی الهی است این موارد را به وجود آورده اند و موجب نفع رساندن به دیگران شده اند.



آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه اسباب مادی این دنیا همگی دارای خاصیت ترکیبی هستند گفت: زمانی که اجزا به طور صحیح در کنار یکدیگر قرار گیرند اختراعاتی حاصل می شود که کار انسان ها را آسان می کند اما نکته اساسی در این میان، استفاده صحیح از آنهاست.



اختراعات باید منشاء خیر باشد نه موجب ضرر



وی افزود: همه کارها باید برای خدا باشد واگر اختراعی دارید آن کار برای خدا باشد و موجب خیر جامعه شود نه اینکه اختراعی باشد که به ضرر جامعه باشد به طوری که شاهد هستیم برخی دانشمندان سلاح های کشتار جمعی را اختراع می کنند که این مسئله بیشتر سبب کشتار مردم می شود.



استاد برجسته حوزه علمیه قم اظهار داشت: اشیاء و ابزارهای مادی در دست انسان با زبان بی زبانی از انسان می خواهند که از آنها در راه صحیح استفاده کنند.



آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه اگر از ابزارهای مادی استفاده صحیح داشته باشیم در این صورت وجود انسان ها و مخترعان به جامعه نفع می رساند اضافه کرد: نمونه این مسئله نیز یاد نیکی است که از دانشمندان و مخترعان مختلف می‌شود.



