تعریض جاده کیاسر سمنان با اعتبار ملی اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری در فرمانداری اظهار داشت: این جاده ترانزیتی نقش استراتژیکی در تردد خودروهای برون شهری کشور دارد.

وی افزود: برای بهره برداری بهینه از این جاده باید وزارت راه و شهرسازی در اسرع وقت نسبت به تعریض و چهاربانده کردن این محور ترانزیتی با اعتبارات ملی اقدام کند.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه توسعه راههای مرکز استان نیازمند افزایش اعتبارات زیرساختی است، تصریح کرد: با مشارکت و تعامل نمایندگان مردم ساری در مجلس، باید آهنگ رشد و توسعه را در مرکز استان فعالتر کنیم.

حسینی نژاد با بیان اینکه دشمن قصد دارد با تقویت روحی دین ستیزی و دین گریزی، فاصله مسئولان با مردم را بیشتر کند، یادآور شد: مسئولان باید با تقویت روحیه دشمن شناسی، در جهت خدمت رسانی بی مزد و منت به مردم تلاش کنند.

وی با اعلام اینکه ساری نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه برای افتتاح پروژه های نیمه کاره سالهای قبل است، افزود: محرومیت مرکز استان باید با هدف توسعه متوازن شهرهای استان از چهره مازندران سرسبز زدوده شود.

فرماندار ساری در ادامه با تقدیر از خدمات نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) برای کمک به محرومان و مستمندان، اظهار داشت: مسئولان این نهاد در مرکز استان باید نسبت به اطلاع رسانی خدمات این نهاد به جامعه تلاش بیشتری کنند.

شهرستان ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.