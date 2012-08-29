حمایت غیرمتعهدها ازایران دربرابرتهدید های آمریکا واسرائیل ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جانبازان صلح در این نامه که در پایگاه خبری جنبش جهانی عدالت در مالزی انتشار یافته است از رهبران جنبش غیرمتعهدها خواسته است در این اجلاس که در تهران برگزار می شود با اخطار به آمریکا و اسرائیل، آنها را از تهدیدهای مکرر مبنی بر اینکه گزینه نظامی در مقابله با برنامه هسته ای ایران روی میز است بازدارند.

در ادامه این نامه با اشاره به قوانین بین المللی مبنی بر ممنوعیت بکارگیری خشونت و تهدید به استفاده از آن ، آمده است: آمریکا و اسرائیل سردمداران قانون شکنی ، روابط بین المللی را با تهدید و استفاده از زور جلو می برند.

جانبازان صلح در ادامه به ناامیدی از نتیجه بخش بودن فعالیت های انها در آمریکا اشاره کرده و می افزاید: رسانه های آمریکا در انحصار یک نگرش خاص سیاسی اند و فعالیت های ما را پوشش رسانه ای نمی دهند.

این مؤسسه آمریکایی در ادامه این نامه سیاست های دولت آمریکا را با تمایلات توده مردم به ویژه در زمینه تحمیل تحریم های جهانی علیه ایران مغایر دانسته و می افزاید: تحمیل این تحریم های ظالمانه و غیر قانونی علیه ایران برای جامعه جهانی توجیه پذیر نیست.

در پایان نامه جانبازان صلح خطاب به رهبران جنبش عدم تعهد آمده است: برگزاری این نشست در تهران فرصتی است برای توسعه صلح جهانی و شرکت کنندگان در این نشست به جای نشست و برخاست ها و مشاهده انفعالی رویدادها بایدبرای مقابله با زیاده خواهی های مرگبار آمریکا و اسرائیل چاره اندیشی کنند.

مؤسسه جانبازان صلح سال 1985 برای گسترش فعالیت های صلح طلبانه در آمریکا تأسیس شد و این موسسه غیرانتفاعی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) شناخته می شود.

