اولویت اصلی اجلاس تهران رسیدگی به بحران اقتصادی در جهان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همواره سعی جنبش عدم تعهد ارتقاء حقوق بشر و بسط سیاسی و اقتصادی کشورها بوده است.

وی در ادامه افزود: عدالت همواره یکی از محورهای اصلی جنبش عدم تعهد بوده است. جنبش تمام تلاش خود را برای گسترش صلح و عدالت در تمام کشورهای دنیا کرده است.

نخست وزیر بنگلادش اظهار داشت: جنش عدم تعهد نقش بسیار خوبی در ارتقاء‌حقوق بشر در سطح جهان ایفا کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای دستور کار اجلاس سران عدم تعهد چیست گفت: اولین اولویت برای دستور کار اجلاس توسعه اقتصادی کشورها می باشد زیرا در برهه‌ای از زمان هستیم که دنیا از یک بحران اقتصادی گسترده رنج می برد.

حسنیه خاطرنشان کرد: در کنار این توسعه اقتصادی باید تامین غذا و تضمین صلح و عدالت مورد توجه قرار گیرد.