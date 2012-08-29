  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

نخست وزیر بنگلادش:

اولویت اصلی اجلاس تهران رسیدگی به بحران اقتصادی در جهان باشد

اولویت اصلی اجلاس تهران رسیدگی به بحران اقتصادی در جهان باشد

نخست وزیر بنگلادش اظهار داشت: اولین اولویت برای دستور کار اجلاس عدم تعهد باید توسعه اقتصادی کشورها باشد زیرا در برهه‌ای از زمان هستیم که دنیا از یک بحران اقتصادی گسترده رنج می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همواره سعی جنبش عدم تعهد ارتقاء حقوق بشر و بسط سیاسی و اقتصادی کشورها بوده است.

وی در ادامه افزود: عدالت همواره یکی از محورهای اصلی جنبش عدم تعهد بوده است. جنبش تمام تلاش خود را برای گسترش صلح و عدالت در تمام کشورهای دنیا کرده است.

نخست وزیر بنگلادش اظهار داشت: جنش عدم تعهد نقش بسیار خوبی در ارتقاء‌حقوق بشر در سطح جهان ایفا کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای دستور کار اجلاس سران عدم تعهد چیست  گفت: اولین اولویت برای دستور کار اجلاس توسعه اقتصادی کشورها می باشد زیرا در برهه‌ای از زمان هستیم که دنیا از یک بحران اقتصادی گسترده رنج می برد.

حسنیه خاطرنشان کرد: در کنار این توسعه اقتصادی باید تامین غذا و تضمین صلح و عدالت مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1684012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها