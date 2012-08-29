حرکت خودجوش کاروان 30 نفره از بابل به سمت کربلا

علی‌اصغر فرقانی، هماهنگ‌کننده کاروان پیاده‌روی به کربلا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال 1379 که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال امام علی(ع) نام‌گذاری شد، تصمیم گرفتیم هر سال با پای پیاده به حرم امام رضا(ع) یا به کربلای معلی برویم. امسال در این کاروان، حدود سی نفر از شهر بابل به سمت کربلای معلی حرکت می‌کنند که اقشار مختلف مردم از دکتر، دانشجو، مهندس، بازاری و روحانی را شامل می‌شوند.

وی درباره هدف از این اقدام معنوی گفت: هر یک از افراد کاروان با نیت خاص خودش و همچنین به عشق امام حسین(ع) در این پیاده‌روی شرکت کرده است.

فرقانی با اشاره به مسیر بیش از 1000 کیلومتری این پیاده‌روی گفت: اگر از مرز خسروی وارد خاک عراق شویم باید 960 کیلومتر را طی کنیم و اگر از مرز مهران وارد شویم، این مسیر به 1150 کیلومتر افزایش می‎یابد که ما امسال مسیر طولانی‌تر را انتخاب کرده‌ایم. طی این مسیر، از استان‌های مازندران، تهران، مرکزی، همدان، کرمانشاه و ایلام عبور می‌کنیم و سپس وارد کشور عراق می‌شویم.

وی با اشاره به تاریخ حرکت این کاروان گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی با سازمان حج و زیارت، روز 29 شهریور وارد خاک عراق خواهیم شد.

فرقانی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته، پس از ورود به عراق، ابتدا به سمت کاظمین رهسپار می‌شویم و سپس به زیارت مرقد امام علی(ع) در نجف خواهیم رفت. کربلای معلی نیز آخرین مقصد ماست. در واقع سوم و چهارم و پنجم مهر، روزهای پایانی پیاده‌روی این کاروان خواهند بود.

وی با اشاره به مردمی بودن حرکت این کاروان گفت: این کاروان به صورت خودجوش تشکیل و عازم کربلا شد. البته برخی از مردم و نهادها نیز به ویژه در طول مسیر به ما کمک می‌کنند و عده‌ای نیز نذورات خود برای امام حسین(ع) را به ما اختصاص می‌دهند.

به گفته فرقانی این کاروان که در حال حاضر در تهرانپارس مستقر است، امشب راهی مرقد امام خمینی(ره) می‌‌شود و پس از استراحت به سمت اسلامشهر می‌رود.

وی یادآوری کرد: طی این مسیر، بسیاری از مردم ما را مورد لطف قرار دادند. یکی از اتفاقات جالب توجه این بود که خانمی چادرش را زیر پای ما پهن کرد تا با رد شدن زائران پیاده امام حسین(ع) از آن، برکت بگیرد. این توجهات جامعه مذهبی ایران نشان از عشق بی‌مثال آنان به امام حسین(ع) و ولایت او دارد.