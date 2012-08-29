به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال راهآهن که برای برپایی اردوی آمادهسازی 11 شهریور راهی استانبول ترکیه خواهد شد و در هتل لیماک مستقر میشود، ضمن انجام دیدار دوستانه با تیم گالاتاسرای، دیداری دیگر با تیمهای مطرح این کشور انجام میدهد.
در این سفر تنها محمدسلیمان علیزاده که به اردوی تیم زیر 22 سال دعوت شده، تیم راهآهن را همراهی نمیکند اما سایر بازیکنان از جمله محمد محمدی و امید عالیشاه که مراحل درمان آسیبدیدگی خود را سپری میکنند، در این اردو حضور دارند.
اسد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اردوی این تیم در ترکیه ضمن بیان اخبار فوق گفت: قرار بود جمعه به ترکیه برویم اما برنامه سفرمان دچار تغییراتی شد که بر اساس برنامهریزی جدید، تیم ساعت 22:30 روز شنبه راهی ترکیه میشود. همچنین پس از تائیدیه بازی با گالاتاسرای، در حال مذاکره با باشگاه بشیکتاش برای انجام دومین دیدارمان در این اردو هستیم.
وی اضافه کرد: طبق برنامهریزی صورت گرفته، در زمان حضور باشگاه راهآهن در ترکیه مدیران ارشد باشگاه با مدیران باشگاههای گالاتاسرای، فنرباغچه، بشیکتاش و احتمالا ترابازون اسپور ملاقاتهایی را برای گسترش همکاریهای دو جانبه انجام میدهد که قطعا دستاوردهای این ملاقاتها میتواند علاوه بر باشگاه راهآهن، برای فوتبال ایران هم حائز اهمیت باشد.
سرپرست تیم فوتبال راهآهن در مورد برتری این تیم برابر سایپا اظهار داشت: این پیروزی از دو جنبه حائز اهمیت بود. ابتدا راهآهن در نخستین بازی خارج از خانه پیروز شد و دوم اینکه تیم صدرنشین لیگ که بالاتر از تیمهای سپاهان، پرسپولیس و استقلال در صدرجدول قرار گرفته است، را در خانهاش شکست دادیم.
وی افزود: راهآهن اولین تیمی بود که سایپا را در خانهاش برد و در نیمه مربیان این تیم صدرنشین را مغلوب کرد. همچنین درحالیکه راهآهن دیرتر از دیگر تیمها بسته شده، زودتر از مدعیان، جایگاهش را در بالای جدول تثبیت کرد. همه این موفقیتها پیامد شکلگیری مجرای موفقیت در تیم است که هسته آن داشتن مدیریت خوب، کادرفنی مجرب و بازیکنان پرتلاش است.
فلاح حضور سازمان یافته هواداران و حمایت آنها تا دقیقه 90 را اتفاق مثبتی برای تیم راهآهن در بازی با سایپا عنوان کرد و در پایان گفت: تیم راهآهن با توجه به داشتن چندین بازیکن محروم، با غیرت و تلاش بازیکنان و تدابیر بسیار خوب علی دایی و کادر فنی، در نیمه دوم بازی با سایپا عملکرد قابل قبولی را از خود ارائه کرد و به 3 امتیاز ارزشمند این مسابقه دست یافت.
دیدار تیمهای فوتبال سایپا البرز و راهآهن در هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور که سهشنبه برگزار شد درحالی با برتری یک بر صفر تیم راهآهن به پایان رسید که تیم راهآهن توانست با 12 امتیاز موقتا به رده دوم لیگ صعود کند.
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