111 واحد مسکونی مددجویی در کردستان بهره برداری شد

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح واحدهای مسکن مددجوی در استان کردستان، اظهار داشت: از این تعداد 16 واحد در شهرستان سنندج، 16 واحد در مریوان، 12 واحد در کامیاران، 25 واحد در سروآباد، 17 واحد در بیجار و 12 واحد نیز در قروه به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه بهره برداری از این واحدها همزمان با آغاز هفته دولت در سطح استان آغاز شده است، اعلام کرد: 76 واحد از این تعداد از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان با سرانه هر واحد 150 میلیون ریال، 12 واحد مربوط به سفر هیات دولت با سرانه هر واحد 120 میلیون ریال و 23 واحد نیز در قالب طرح مقاوم سازی با سرانه هر واحد 100 میلیون ریال است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان با اشاره به ساخت بیش از ‌هزار و 200 واحد مسکونی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد طی دو سال اخیر در استان عنوان کرد: 830 واحد از تعداد مذکور جزو مصوبات سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان بوده است.

موسی نژاد اعلام کرد: 150میلیون ریال اعتبار این واحدها از محل برکات سفر رهبری و 80 میلیون ریال نیز آورده مددجویان است که بخشی از آن نیز توسط خیران تامین می‌ شود.