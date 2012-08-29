اعضای هیات مدیره داماش معرفی شدند/ حضور واعظ آشتیانی و دو نماینده مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام قویدل مالک باشگاه طی احکامی اعضای جدید هیات مدیره باشگاه داماش را اعلام کرد که اعضای جدید با حمایت قاطع از امیر عابدینی، وی را به عنوان مدیرعامل این باشگاه گیلانی ابقا کردند.

بر پایه این گزارش، اعضای جدید هیات مدیره داماش را شهرام قویدل مالک باشگاه، امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال تهران، محمدعلی پورمختار نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا محمد به عنوان اعضای جدید هیات مدیره این باشگاه تشکیل می‌دهند.

پس از معرفی اعضای هیات مدیره داماش، این نفرات به همراه عابدینی پیش از ظهر امروز در نشست با رسانه‌ها به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ دادند.

علی احمدی سراوانی مدیر روابط عمومی باشگاه ضمن تائید این اخبار به خبرنگار مهر، گفت: در نشست اعضای جدید هیات مدیره باشگاه داماش امیر عابدینی با حداکثر آرا به عنوان مدیرعامل باشگاه داماش گیلان به همکاری‌‎اش با این باشگاه ادامه می‌دهد. همچنین رئیس هیات مدیره هنوز مشخص نشده است.