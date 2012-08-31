  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

متکان خبر داد:

دانشگاه پیام نور دارای بیشترین سهم افتتاح پروژه های عمرانی در هفته دولت

دانشگاه پیام نور دارای بیشترین سهم افتتاح پروژه های عمرانی در هفته دولت

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با بیان اینکه 41 پروژه عمرانی در دانشگاه ها همزمان با هفته دولت افتتاح شد اعلام کرد که دانشگاه پیام نور بیشترین سهم را در این پروژه ها به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان با تشریح برنامه های وزارت علوم در هفته دولت اظهار داشت: 41 پروژه عمرانی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور با وسعت 87 هزار متر مربع و بودجه ای بالغ بر 485 میلیارد ریال همچنین با کاربریهای گوناگون اداری، آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، رفاهی، ورزشی و خوابگاهی آماده بهره برداری و همزمان با هفته دولت افتتاح شد.

وی افزود: دانشگاه پیام نور با 16 پروژه و مبلغی به میزان 183 میلیارد ریال اعتبار و با وسعت 31 هزار متر مربع بیشترین پروژه های عمرانی را در این هفته به خود اختصاص داده است.

معاون ادارای مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خاطرنشان کرد: انتشار گزارش عملکرد وزارت علوم در بخشهای مختلف، برگزاری جشنواره تجلیل از کارکنان نمونه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و دیدار با خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بویژه خانواده های شهیدان جهاد علمی از دیگر برنامه های وزارت علوم در گرامیداشت هفته دولت بود.
 
 

کد مطلب 1684027

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