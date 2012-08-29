عوامل دفتر خبرگزاری مهر اردبیل به قله سبلان صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، با هماهنگی دفتر خبرگزاری مهر در استان اردبیل پنج نفر از خبرنگاران و رابطان خبری "مهر" در شهرستانهای این استان با برپایی اردوی فرهنگی و ورزشی به قله سبلان صعود کردند.

در این صعود دو روزه خبرنگاران "مهر" اردبیل از جبهه شمال شرقی و از مسیر پناهگاه که در صعودهای تابستانی و زمستانی مورد استفاده قرار می گیرد، موفق شدند به قله 4811 متری سبلان صعود کنند.

توسعه ورزشهای همگانی در بین اقشار مختلف، تاکید بر تعهد و اخلاق حرفه ای رسانه با بهره گیری از آموزه های طبیعت بویژه تلاش، استقامت و صبر و... از مهمترین اهداف برگزاری این اردوی فرهنگی و ورزشی بود.

تاکید بر تعهد رسانه و محیط زیست و معرفی اعجاز طبیعی و زیبائیهای منحصر به فرد سبلان بویژه قله و دریاچه آن و تاکید بر ظرفیت گردشگری این منطقه از دیگر اهداف این اردوی فرهنگی و ورزشی بود.

کوه سبلان در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مشگین‌شهر در استان اردبیل قرار گرفته‌ و سه قله سرشناس دارد که از مسافت دور نیز قابل مشاهده است. قله بزرگ آن به سلطان و دو قله دیگر آن به "هرم" و "کسری" مشهورند و به مانند عقابی بال گشوده بر بام شهرهای اطراف خود جلوه گری می کنند.

سبلان سومین قله بلند ایران پس از دماوند و علم کوه است و قسمت شرقی کوه سبلان به قله آتشفشان سبلان که در بلندای ۴۸۱۱ متری قرار دارد، منتهی می‌شود. تمام قله‌های سبلان در همه ایام سال پوشیده از یخ و برفهای دائمی هستند.

سبلان در میان ترک زبانان محلی ایران "ساوالان" و در میان تالشی ها "سولون" خوانده می شود. درباره ریشه این واژه، دو نظریه مطرح است. برخی معتقدند نام این کوه ریشه در زبان ترکی دارد؛ بدین ترتیب که نام ساوالان از دو بخش «ساو» و «آلان» تشکیل شده‌ که به ترتیب به معنای "پیام" و "گیرنده" و به معنی گیرنده پیام یا گیرنده وحی خواهد بود.

این نظریه می تواند به خاطر روایت گوشه نشینی سی ساله زرتشت پیامبر در این کوه باشد. اما روایت دیگر، مربوط به معنای تالشی و گیلکی سولون است. در زبان گیلکی "سو" یعنی بالا، "و" یعنی برف و "لون" یعنی لانه. بنابراین سولون را می توان "آشیانه بلند برف" دانست.

اما اعجازهای سبلان به ویژگیهای طبیعی آن مختصر نمی شود و طبق روایات متعددی از جمله روایت ذکر شده در اوستا، کتاب یسنا در کوه سبلان بر زرتشت نازل شده و مقبره زرتشت پیامبر در کنار سنگ محراب این کوه واقع شده است، بطوریکه کوه سبلان در میان مردمان ساکن در دامنه آن کوهی مقدس است که با نیکی از آن یاد می شود.

به گفته محققان تقدس سبلان نه تنها به دلیل واقع شدن آرامگاه زرتشت پیامبر در کنار سنگ محراب است بلکه به روایتی برخی امامان نیز در دامنه آن زندگی می کردند بطوریکه در کوه "آغ امام" یا آتشگاه یک امام زاده دفن شده است.

کوه و قله سبلان به دلیل برخورداری از ویژگیهای بی نظیر طبیعی و پتانسیل گردشگری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و در حال حاضر برای ثبت در فهرست جهانی نیز آماده می شود، اما با وجود اینکه سالانه حدود 20 هزار نفر برای کوهنوردی به این منطقه سفر می کنند، اعجاز طبیعت و زیبائیهای منحصر به فرد آن هنوز بخوبی معرفی نشده است.

در کنار اعجازهای تاریخی در جبهه غربی قله سلطان و در کنار جانپناه، سنگی به شکل عقاب به نام قارتال (در ترکی آذربایجانی به معنی عقاب) قرار دارد که در طول تاریخ به نماد سبلان تبدیل شده‌، این قطعه سنگ به شکل عقابی است که نشسته و سر را به سوی شرق چرخانده‌ است.