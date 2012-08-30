به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تحولات و ارتقای تکنولوژیکی شبکه مخابرات سیار کشور و براساس برنامه ریزی های انجام شده سوئیچ های موبایل نسل جدید در استان زنجان جایگزین سوئیچ‌های کلاسیک در این استان شد.

این عملیات برگردان که حاصل فعالیت‌های فنی و اجرایی فپنج ماه اخیر کارکنان شرکت مخابرات استان زنجان بوده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با موفقیت کامل اجرا شد و هم اکنون سوئیچ های جدید زیر بار رفته است.

با وارد شدن این سوئیچ های جدید در شبکه موبایل استان زنجان، هسته مرکزی شبکه موبایل این استان نیز مجهز به امکانات بالقوه برای ارائه سرویس‌های باند وسیع و سایر سرویس‌های جدید به مشترکان و متقاضیان شده است و پیش بینی می‌شود لینک‌های ترافیک سوییچ جدید به سمت مراکز ترانزیت، نسبت به قبل دو برابر افزایش یابد.

هم اکنون 645 هزار شماره تلفن همراه در این استان واگذار شده و ضریب نفوذ موبایل در زنجان 64.5 درصد است.همچنین بیش از 610 روستای این استان از امکانات ارتباطی برخوردارند و تمامی جاده‏‌های اصلی، مسیرهای بین فرمانداری‎ها و جاده‎های بین دو استان از پوشش 100 درصدی موبایل برخوردار است.

در حوزه تلفن خانگی نیز بیش از 400 هزار خط در این استان دایر بوده و ضریب نفوذ تلفن خانگی در زنجان به 32.5 درصد رسیده است.