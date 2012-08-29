سه تن فرآورده های خام دامی آلوده در اردبیل معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی ظهر چهارشنبه در جمع ناظران بهداشتی دامپزشکی استان اضافه کرد: این میزان فرآورده های خام غیربهداشتی در بازرسی از مراکز تولید ، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی بهداشتی جمع آوری شده است.

وی با اشاره به شش هزار مورد بازرسی از مراکز توزیع فرآورده های خام دامی طی یک ماه گذشته متذکر شد: هم اکنون بیش از سه هزار مرکز تولید، توزیع و استحصال فراورده های خام دامی در سطح استان فعالیت می کنند.

صالحی میانگین تعداد اکیپهای نظارتی و بازرسی روزانه در طول اجرای طرح را 46 اکیپ عنوان کرد و افزود: در این ایام از فعالیت 17 مرکز عرضه فرآورده های خام دامی غیر مجاز و خلاف موازین بهداشتی دامپزشکی جلوگیری بعمل آمد و متخلفین با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان همچنین از برخورد با 80 متخلف که با خودروهای غیر مجاز اقدام به حمل و توزیع فرآورده های خام دامی به صورت غیر بهداشتی می کردند در طی این مدت خبر داد.

وی از شهروندان این استان خواست فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را به صورت بسته بندی و از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تهیه کرده و به هنگام خرید به تاریخ تولید، تاریخ انقضاء و مهر دامپزشکی بر روی لاشه ها دقت کافی داشته باشد.

صالحی تاکید کرد: بر این اساس لازم است مردم اردبیل با مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را در اردبیل به اداره کل دامپزشکی استان و در شهرستانها به شبکه های دامپزشکی گزارش داده تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.