رهبر نهضت العلمای اندونزی حمله به شیعیان را محکوم کرد/ انتقاد سوسیلو از نیروهای امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های اندونزی، "عقیل سراج" پس از دیدار با "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رییس جمهوری اندونزی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: خشونت تحت هر نامی محکوم است و شیعیان برای قرن ها در کنار برادران مسلمان خود در اندونزی زندگی کرده و تنها تفسیر آنها از دین اسلام متفاوت است.

وی با انتقاد از معرفی شیعه به عنوان یک تفکر انحرافی ،گفت: شیعه یک فرقه انحرافی نیست بلکه پیروان شیعه تنها تفسیری متفاوت از دین دارند که این تفاوت در تفسیر بخشی از پویایی زندگی اسلامی است.

عقیل سراج تاکید کرد: کسانی که پشت پرده حمله به شیعیان و مدارس و خانه های آنها هستند از حمایت سازمان های اسلامی مانند نهضت العلما برخوردار نیستند.

رییس جمهوری اندونزی نیز با انتقاد شدید از عملکرد سازمان های امنیتی در این کشور از حمله به شیعیان در منطقه سامبانگ ابراز تاسف کرد.

یودهو یونو با اعزام رییس پلیس این کشور و وزیر قانون و حقوق بشر به منطقه حادثه خواستار اتخاد تدابیر امنیتی و قاونی لازم برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه در آینده شد.

حمله جمعی از مسلمانان افراطی به گروهی از شیعیان در منطقه سامبانگ اندونزی در روز یکشنبه منجر به کشته شدن 2 تن از شیعیان و مجروح شدن 7 تن از آنان شد.

مهاجمین همچنین دهها خانه مسکونی متعلق به شیعیان این منطقه را به آتش کشیدند و آنها آواره کردند.

