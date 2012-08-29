اولین نشست کارشناسی کمیته "نهضت مطالعه مفید" در پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر چهارشنبه با حضور امیرحسین طاهری سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شمس الله کارخانه رئیس آموزش و پرورش، مینا نوروزی رئیس انجمن کتابخانه های عمومی و هاشمی رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با هفته دولت در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پشوا برگزار شد، راهکارهای ارتقای فرهنگ کتابخوانی و توسعه کتابخانه های عمومی، همچنین نحوه عضوگیری کتابخانه های عمومی سطح شهرستان بررسی شد.

آموزش و پرورش شهرستان پیشوا پیشقدم بوده است

رئیس آموزش و پرورش شهرستان پیشوا دراین نشست گفت: آموزش و پرورش شهرستان پیشوا دراین راستا پیشقدم بوده و مرحله اول این طرح که همان اطلاع رسانی دقیق برای نهضت مطالعه مفید و معرفی کتابخانه های سطح شهر به دانش آموزان و والدین آنها را آغاز کرده است.

شمس الله کارخانه افزود: با یاری خداوند در ابتدای سال تحصیلی جدید، این کار توسط مربیان و معلمان دلسوز آموزش و پرورش با جدیت بیشتری انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: در زمینه مطالعه مفید تلاشهای زیادی شده، ازجمله این فعالیتها ایجاد کتابخانه کلاسی برای مدارس در تمامی پایه های تحصیلی است که در هرکلاس یک قفسه کتاب متناسب با پایه تحصیلی و سن دانش آموزان قرار دارد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان پیشوا در ادامه وعده همکاری مثمرثمر با این طرح داد و اضافه کرد: در آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه بازدید دانش آموزان به منظور معرفی کتابخانه های عمومی و عضویت آنها در این کتابخانه ها در دستور کار اداره آموزش و پرو رش قرار خواهد گرفت.

تصریح مؤکد و مکرر رهبری بیانگر اهمیت اساسی ارزش فرهنگی مطالعه است

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا نیز در این نشست، با اشاره به نقش والا و حساس مطالعه در تکامل فردی و اجتماعی افراد جامعه گفت: تصریح مؤکد و مکرر مقام معظم رهبری در باب افزایش مطالعه و کتابخوانی همواره بیانگر اهمیت اساسی این ارزش فرهنگی در جامعه بوده و ضرورت توجه بیشتر به آن را نشان می‌ دهد.

امیر حسین طاهری ادامه داد: ادارات و ارگانهای دولتی باید در این زمینه با هم همکاری داشته باشند و در این زمینه، پیشنهادهایی مطرح است.

وی پیشنهادهای خود را برای ارتقای یبشتر سطح مطالعه این چنین بیان داشت: تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان به آخرین فناوری ارتباطی، احیای فرهنگ اهدای کتاب پس از مطالعه به دوستان و آشنایان، عرضه کتاب در مکانهای خاص، برگزاری مسابقات کتابخوانی و راه اندازی کتابخانه در کانونهای فرهنگی هنری مساجد.

اهدای 750 جلد کتاب به کتابخانه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد پیشوا در هفته دولت

طاهری در پایان به اهدای 750 جلد کتاب به کتابخانه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان پیشوا در هفته دولت اشاره کرد و گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تلاش می کند که نهضت مطالعه مفید از نظر کیفی نیز رشد داشته باشد و با افتتاح نمایشگاههای دائمی و فصلی کتاب در سطح شهرستان، به اهداف اصلی این طرح ملی کمک خواهد شد.