پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویدادهایی که تیم ملی والیبال طی ماه‎های گذشته در آنها شرکت داشته است، اظهارداشت: بازیکنان تیم ملی در این مدت دیدارهای مهمی را در انتخابی المپیک و جام واگنر لهستان تجربه کرده‌اند. ضمن اینکه در اسلوونی هم برگزارکننده دیدارهایی بودند که در زمانی مناسب انجام شد و قطعا روی آمادگی آنها تاثیر زیادی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به خاطر مجموع این رویدادها، دیدارها و اردوهایی که تیم ملی در آنها شرکت داشته است، بازیکنان این تیم در شرایط واقعا ایده‌آلی قرار دارند. درکل برنامه‌ریزی صورت گرفته در تیم ملی ایران نسبت به مصر بهتر بوده و همین مسئله شرایط بهتری را برای تیم کشورمان رقم زده است. تیم ایران در تمام پست‏ها بازیکن خوب دارد که با داشتن کادر فنی خوب، برای این روزها و این دیدارهای مهم ساخته شده‎اند.

این مربی والیبال که تا همین چند سال پیش برای تیم ملی بازی می‌کرد، با اشاره به اوضاع سیاسی و مشکلات داخلی مصر خاطرنشان کرد: ورزش مصر شرایط خوبی ندارد. این اوضاع روی تیم ملی والیبال این کشور هم تاثیر گذاشته است. اوضاع این تیم خیلی خوب نیست.

اکبری ادامه داد: این در حالی است که تیم ملی والیبال ایران طی یکی دو سال گذشته که ولاسکو هدایت آن را برعهده گرفته بهترین دوران آماده سازی را پشت سر گذاشته است. دراین مدت فدراسیون والیبال با تمام درخواست‌ها و برنامه‌های کادر فنی موافقت کرده و بهترین شرایط را مهیای این تیم کرده است در حالیکه پیش از این 50 درصد این شرایط برای تیم ملی مهیا بود.

سرمربی تیم پیکان تاکید کرد: در کل مشکلات تیم ملی نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است. ضمن اینکه بازیکنان هم انگیزه‌های زیادی برای صعود به لیگ جهانی دارند. آنها می‌توانند برابر مصر نتیجه خوبی بگیرند.

وی به ناکامی ایران از صعود به مسابقات والیبال المپیک اشاره کرد و گفت: شرایط مصر اصلا در حد و اندازه ایران نیست با این حال نباید دست کم گرفته نشود. همین دست کم گرفتن باعث شد تیم ملی به المپیک نرود در حالیکه من معتقدم در رقابت‌های انتخابی المپیک باید قهرمان می‌شدیم نه اینکه به استرالیا و صربستان ببازیم و سهمیه را هم از دست بدهیم.

پیمان اکبری با تاکید بر اینکه استخوان بندی تیم ملی والیبال مصر خوب است، گفت: این تیم فقط به خاطرنداشتن برنامه‌ریزی خوب امروز شرایط ایده‌آلی ندارد، بنابراین نباید دست کم گرفته شود. والیبال مصر روی سه بازیکن می‌چرخد که اگر آنها را از کار بیندازیم تیم ملی این کشور حرفی برای گفتن ندارد.

مربی والیبال کشورمان تصریح کرد: تیم ملی مصر یک پاسور خوب دارد و بازیکن پشت خط زنی که تمام توپ‌ها به او ختم می‌شود و در مسابقات جام جهانی امتیازآورترین بازیکن بود. مصری‏‎ها یک دریافت کننده خوب هم دارند که البته در حد بازیکنان ایرانی است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‎های مصر سرویس‎های خوب است، اظهارداشت: این در حالی است یکی از نقاط ضعف تیم ایران در بازی‎های گذشته دریافت بوده است. امیدوارم با تمرینات انجام شده و تغییرات ایجاد شده تیم ملی در قاهره مشکلی در دریافت نداشته باشد و پاسور تیم هم همه را به خوبی تغذیه کند تا شرایط برای پیروزی مهیا شود.

پیمان اکبری با ابراز امیدواری نسبت به صعود ایران به لیگ جهانی گفت: در این صورت به بازیکن سازی توجه بیشتری خواهد شد چون باید بازیکنان بیشتری به اردوی تیم ملی دعوت شوند تا خستگی و فشردگی بازی‎ها به یکسری بازیکنان فشار نیاورد ضمن اینکه در صورت ورود به لیگ جهانی باید برنامه‌ریزی اساسی در مورد مشکلات سخت افزاری، خروج از کشور بازیکنان و ... داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات گزینشی لیگ جهانی 2013 تیم ملی ایران طی روزهای دهم و دوازدهم شهریورماه در قاهره به مصاف تیم ملی مصر می‎رود. دیدار با مصرساعت 22:30 به وقت ایران برگزار می‎شود.