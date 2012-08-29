مقابله با زورگویی هدف اصلی اجلاس غیرمتعهدها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: این دو شهید والامقام با انگیزه حدمت رسانی به مردم برای همیشه تاریخ ماندگار شدند.

وی افزود: اسوه و منش شهیدان رجایی و باهنر باید الگوی تمام عیار دولتمردان و مسئولان عصرکنونی قرار گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شهیدان رجایی و باهنر خدمتگزار واقعی مردم بودند، تصریح کرد: این منش و سلوک شهیدان والامقام باید برای مسئولان درس آموز باشد.

شجاعی با بیان توفیقات برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در ایران اسلامی، یادآور شد: شعار اصلی اجلاس مشارکت در مدیریت جهانی بوده که همان سیره معمار کبیر انقلاب بوده است.

وی با اعلام اینکه ایستادگی در مقابله با استکبار و زورگویی پیام اصلی اجلاس غیرمتعهدها است، افزود: شرکت کنندگان این اجلاس نیمی از اعضای جامعه جهانی را تشکیل می دهند.

نماینده مردم ساری و میاندورد در مجلس با بیان اینکه صدای شکستن یوغ های استکباری از در و دیوار این اجلاس جهانی به گوش می رسد، اظهار داشت: ایران اسلامی به عنوان قطب استراتژیک در تصمیم گیریهای جهانی تبدیل و دشمن از این اقتدار ایرانیان ترسیده است.

شجاعی با تاکید بر تقویت روحیه دشمن ستیزی در بین مدیران جامعه، افزود: مردم اصول و ارزشهای نظام را قبول دارند و ضرورت دارد مسئولان تنها با هدف خدمت رسانی به مردم در جایگاه مدیریتی خود قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر توسعه صنایع تبدیلی در استان، گفت: در صورت تقویت این شاخصه در بخش کشاورزی، مازندران و استانهای شمالی می تواند برنج مورد نیاز همه ملت ایران را تامین تا ما از واردات این محصول مصون باشیم.

این نماینده عضو کمیسیون شوراها و آیین نامه داخلی مجلس از برگزاری نشست مشترک نمایندگان استان با وزیر کشور جهت ساماندهی شهرهای جدید استان در آینده نزدیک خبر داد.

شجاعی همچنین با اشاره به انتصاب شهردار جدید بر این مسند، گفت: آهنگ توسعه و مبلمان سازی در شهر ساری آغاز شده و باید تقویت شود.

شهرستان ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.