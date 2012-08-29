تداوم ترافیک نیمه سنگین در محور چالوس و هراز/ برخورد با خودروها در شانه خاکی جاده ها

سرهنگ صمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ترافیک در جاده هراز و چالوس نیمه سنگین است اما مقداری از حجم ترددها کاسته شده است. البته پلیس تمام تلاش خود را برای روان سازی ترافیک این دو جاده انجام می دهد.

وی ادامه داد: آزادراههای تهران - کرج و کرج - قزوین نیز دارای بار ترافیکی بوده و تردد خودروها به کندی انجام می شود. همچنین با تلاش ماموران از بار ترافیکی جاده فیروزکوه کاسته شده و تردد در این محور شمالی به حالت اول بازگشته است.

معاون عملیات پلیس راه از رانندگان خواست با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کرده و حداقل سه برابر سفرهای عادی برای تردد در جاده های شمال کشور وقت در نظر بگیرند.

به گفته اسفندیاری، پلیس قاطعانه با رانندگانی که از شانه خاکی جاده برای تردد استفاده می کنند برخورد کرده و آنها را اعمال قانون خواهد کرد.