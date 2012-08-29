پیروزی ایران در برابر آمریکا در برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد/ حمایت نم از برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی شینهوا ، این خبرگزاری با اشاره به تحریم های دولت های غربی علیه ایران آورده است: برگزاری این اجلاس فرصتی مناسب برای یارگیری سیاسی و اقتصادی در مقابله با تحریم های غرب علیه ایران است.

همچنین در ادامه این مطلب با اشاره به بحران جاری در سوریه و روابط استراتژیک این کشور با ایران آمده است: ایران به عنوان رییس دوره ای جنبش عدم تعهد فرصت خوبی برای جلب حمایت کشورهای جنبش عدم تعهد از طرح پبشنهادی اش در مورد بحران جاری در سوریه به دست آورده است.

شینهوا در پایان به نظر کارشناسان مبنی بر پیروزی ایران در برابر آمریکا در برگزاری شانزدهمین نشست سران جنبش عدم تعهد اشاره کرده و می افزاید: علی رغم تلاش های آمریکا، برخی از دوستان این کشور از جمله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و محمد مرسی رییس جمهور مصر تصمیم گرفته اند در این نشست شرکت کنند.

