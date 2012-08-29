جمع آوری ضربتی سد معبر در زنجان

اسماعیل موسوی با بیان اینکه دست فروشی از روزگاران قدیم وجود داشته، اکنون هم هست و در آینده نیز خواهد بود افزود: اگر بگوییم دست فروشی را می توان به طور کلی جمع آوری کرد امر غیر معقولی است.

وی با اشاره به اینکه دست فروشی محل درآمد بخشی از افراد جامعه است که توانایی تهیه مغازه و واحد تجاری برای فروش کالای خود گذران زندگی را ندارند، افزود: گاهی مواقع اجرای موبه موی قانون اندکی دشوار است و بسیاری از عوامل اجتماعی و مسایل دیگر وجود دارد که اجازه نمی دهد شما کاملا عین قانون را اجرایی کنید و داستان سد معبر نیز از این قضیه مسثتثنی نمی باشد.

معاون اجرایی شهردار زنجان، ادامه داد: در حال حاضر بر طبق قانون، مغازه داران تا حدود چند سانتی متر مجاز می باشند که کالاهای خود را در خارج از مغازه قرار دهند ولی باید توجه داشت که بیش از این مقدار مشخص شده سد معبر محسوب می شود و باید با آن برخورد صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در طی سال گذشته دادستانی همکاری مطلوبی در زمینه جمع آوری سد معبر با شهرداری داشته است، یادآور کرد: باید در نظر داشت که رسانه ها در حل این مشکل رسالت بزرگی دارند و می توانند در بحث فرهنگ سازی در میان مردم موثر باشند.

گاهی خود مردم مانع از برخورد شهرداری با سد معبر می شوند

موسوی با بیان اینکه گاهی مردم به خاطر دلسوزی مانع از کار ماموران شهرداری شده و اجازه برخورد درست با سد معبر و عاملان آن را نمی دهند، گفت: زمانی که فردی تابع اخطارهای شهرداری نبوده، ما ملزم به برخورد با وی می باشیم اما شوربختانه در هنگام برخورد مردم به خاطر دلسوزی به دفاع از فرد خاطی می پردازند و حتا گاهی با ماموران شهرداری برخورد می کنند و هیچ کس در این مورد شهرداری را برحق نمی داند و این در حالی که همه این خدمات برای رفاه خود مردم شهر صورت می گیرد.

وی با یادآوری اینکه همه شهروندان زنجان در مقابل حوادث ناشی از اشکالات کار شهرداری بیمه می باشند، افزود: ولی این موضوع بیانگر این مطلب نیست که ما به رعایت قانون بپردازیم.

معاون اجرایی و امور هماهنگی شهردار زنجان از برخورد ضربتی و جدی با قضیه سد معبر در شهر زنجان در آینده ای نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: فصل تابستان به نوعی موجب افزایش میزان سد معبر است و شوربختانه مقداری شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم به گونه ای است که نمی توان چندان سخت گیری نمود.

