۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

تداوم اصلاحات در میانمار:

رفع محدودیت سفر 2 هزار تن از مخالفان دولت / کاهش مهاجرت از میانمار

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یکی از مقامات دولت میانمار از رفع محدودیت سفر 2 هزار تن از مخالفان دولت که توسط دولت نظامی این کشور وضع شده بود،خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، نام 2هزار تن از 6 هزار فعال اجتماعی که سال ها پیش از میانمار مهاجرت کرده و به این کشور ممنوع الورود شده بودند از لیست سیاه ممنوع الورودها به خاک کشورشان پاک شد.

تعداد زیادی از روزنامه نگاران، کارمندان دولت، نخبگان و فرهیختگان اجتماعی پس از سرکوب جنبش دانشجویی در سال 1988 توسط نظامیان میانمار از خاک این کشور گریخته و به اقصی نقاط جهان مهاجرت کرده اند.

بر اساس این گزارش ، از زمان به قدرت رسیدن دولت فعلی و با اجرای روند اصلاحات در میانمار شامل آزادی رهبر مخالفان دولت از حصر خانگی، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد روند مهاجرت از این کشور کاهش چشمگیری داشته است.
 

