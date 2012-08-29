به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن ملی پوش تیم فوتبال صبای قم تیم ملی امید زیر 22 سال کشورمان را در دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال امید سوریه همراهی می کند.



از سوی کمیته تیم های ملی فوتبال کشورمان برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال رده سنی زیر 22 سال برای مصاف با تیم ملی فوتبال امید سوریه مشخص شد و بر اساس این برنامه، تیم ملی زیر22 سال در روزهای 14 و 17 شهریورماه در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان تیم ملی زیر22 سال سوریه خواهد بود.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون فوتبال، دیدار اول این دو تیم از ساعت 18 سه شنبه 14 شهریور ماه در ورزشگاه انقلاب کرج و بازی دوم این دو تیم روز جمعه 17 شهریورماه ساعت 18 در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود.



دعوت دختران فوتبالیست قمی به تیم ملی زیر 16 سال



دختران فوتبالیست قمی به تیم ملی زیر 16 سال بانوان کشورمان در راه اعزام به مسابقات برون مرزی دعوت شدند.



بر اساس برنامه ریزی بخش بانوان فدراسیون فوتبال کشورمان، ردوی تدارکاتی تیم ملی زیر 16 سال بانوان از دوازدهم شهریور ماه در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و در آن مروارید نصر، حدیث قره بیگلو و فاطمه موسوی از قم نیز حضور دارند.



معصومه نظری از همدان، فائزه جعفری و زهرا فخاری از اصفهان، کیمیا نوری، نیلوفر علیزاده، مهدیه محمودی، پگاه محمد حسن و مبینا خدادادی از تهران، زهرا احمدی زاده، مرجان یوسفی راد و مهتاب بنایی از فارس، الهام عناف چه از خوزستان، مروارید نصر، حدیث قره بیگلو و فاطمه موسوی از قم، پریا صادقی و هلاله عبدالهی از کرمانشاه، فاطمه گرایلی و زهرا خدابخشی از مازندران، فاطمه امیته برازجانی از بوشهر، آروز پورخسروانی از کرمان، ثنا کرداوغلی از آذربایجان شرقی، پروین اکبری از آذربایجان غربی، سمیه احمدی از کردستان و یاسمن میر جعفری از گیلان نفراتی هستند که به مدت 5 روز تمرینات خود را زیر مهناز امیر شقاقی به عنوان سرمربی، خاتون طهمورثی به عنوان مربی و هما خدایاری به عنوان سرپرست تیم ملی پیگیری می کنند.



دعوت بانوی قمی به تیم ملی فوتبال زیر 14 سال کشور



بانوی آینده دار فوتبال قم از سوی کادر فنی تیم ملی به اردوی آماده سازی تیم رده سنی زیر 14 سال کشورمان دعوت شد.



این در حالی است که اردوی تدارکاتی تیم ملی زیر 14 سال بانوان از چهاردهم شهریورماه در کمپ تیم های ملی برگزار می‌شود و فاطمه فریس آبادی به عنوان تنها بانوان فوتبالیست قمی در این مرحله از اردو شرکت خواهد کرد.



بر این اساس فاطمه طهماسبی، شقایق نوری زاده، زهرا کرم زاده و زهره طاهرزاده از فارس، نسترن خلیفه زاده و فاطمه خدنگ از بوشهر، فاطمه فریس ابادی از قم، راضیه مهری، ندا رضا پور، الهه پورخسروانی، سمانه اسماعیلی، عالیه مرشد، فاطمه زنگی، زهرا اسدی و معصومه صادق از کرمان، سمیا محمدی از مرکزی، مینا رحیمی، فاطمه حسینی شریفی و فاطمه مغفوری از گلستان، هنگامه صفایی از چهارمحال و بختیاری، فاطمه حسینی از خراسان رضوی، میترا محمدی، مدیا انوشه و فاطمه چشمه سفیدی از کرمانشاه، فاطمه دهقان از یزد، زهرا خواجوی از همدان، فائزه علی شاهی، سپیده جعفری و نگار یعقوبی از تهران، معصومه گلستان فرد و سحر وزیری شهرکی از سیستان و بلوچستان نفراتی هستند که باید از عصر روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه خود را به کادر فنی تیم ملی در کمپ تیم های ملی معرفی کنند در حالی که سرمربیگری این تیم بر عهده مریم آزمون و به سرپرستی فاطمه بوداغی است.

