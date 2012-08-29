بهره برداری از طرح آسفالت و گاز رسانی به 11 روستای میاندوآب

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین از گرامیداشت هفته دولت با حضور معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی بهره برداری همزمان از 6 طرح آسفالت راه روستایی و گازرسانی به 5 روستای شهرستان میاندوآب در جنوب استان آغاز شد.

غلامرضا دیزج نژاد در جریان سفر به میاندوآب به صورت همزمان طرح آسفالت راههای روستایی شش روستای این شهرستان را افتتاح کرد، این راه روستایی به طول 30 کیلومتر روستاهای نادرگلی، قرمز بلاغی، زاغه کند، تازه کند، اولامچی و حیدر باغی را به هم مرتبط می کند.

برای آسفالت راه های این روستاها 45 میلیارد ریال هزینه شده است و با بهره برداری از آنها 300 خانوار روستایی با دو هزار نفر جمعیت از نعمت جاده آسفالته و تردد آسان بهره مند شدند.

همچنین با حضور معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی بهره برداری همزمان از پروژه گازرسانی به 5 روستای آغداش، منصورآباد، ابراهیم حصاری از بخش مرحمت آباد و جواد حصاری از بخش مرکزی و قره سقال از بخش باروق با هزینه اعتبار 15 میلیارد ریال آغاز شد.

طول شبکه گازرسانی به این روستاها 36 هزار و 800 متر است و با بهره برداری از آنها 1400 خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر هفت هزار نفر از نعمت گاز بهره مند شدند.

در ادامه افتتاح پروژه های هفته دولت، از دو طرح بزرگ فرهنگی در میاندوآب بهره برداری شد، این پروژه ها شامل ساختمان کتابخانه مرکزی میاندوآب با 800 متر مربع زیر بنا و ساختمان گالری نمایشگاهی میاندوآب در یک هزار متر مربع زیر بنا است که برای بهره برداری از این دو پروژه اعتباری بالغ بر 8 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.