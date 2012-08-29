همه باید برای رفع مشکل جوانان زنجانی تلاش کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز احمدی در نشست جوانان با دولت مهر افزود: استان ولایی زنجان در بسیاری از عرصه‌ها حرفی برای گفتن دارد، چرا که نام‌گذاری پایتخت شور و شعور حسینی از جانب مقام معظم رهبری به استان و همچنین کسب عنوان شهادت یک نفر از پنج نفر شهیدان در راه کسب انرژی هسته‎ای برای این استان مایع سربلندی است.

وی ادامه داد: شعار خواستن، توانستن و مقاومت در برابر استکبار یکی از ویژگی‌های ایرانیان و به خصوص انقلاب اسلامی است، چرا که دشمنان زمانی کسب انرژی هسته‎ای را برای ایران محال برمی‌شمردند و منتظر ترک این عرصه توسط ایران بودند و این در حالی بود که جوانان 25 تا 30 سال این کشور خدماتی را در علم و فناوری ایجاد کردند که دور از انتظار آن‌ها بود.

احمدی با بیان اینکه ایرانیان باید در همه حوزه‌ها به‌ویژه عرصه ورزش‌ ورود پیدا کنند چرا که در هر عرصه ورزشی که وارد شده‎اند موفقیت‎های چشم‌گیری کسب کرده‎اند، یادآور شد: بانوان وارد شده در این عرصه با حفظ حجاب خود موفقیت‎های ارزنده‌ای را کسب کرده‎اند و مردان نیز همچون زنان باعث افتخار این مرز و بوم هستند.

معهاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان افزود: ظلمی که در ورزش از سوی داوران شامل حال ورزشکاران شده، همه دنیا را متأثر کرده است و کسانی که بانی این موضوع بوده‌اند باید پاسخ‌گوی این ناعدالتی باشند.

احمدی، حمایت استاندار زنجان از جوانان ورزشکار را در کشور بی‎سابقه عنوان و ابراز کرد: در کنار حمایت‎های بی‌سابقه، کارهای شاخصی به عنوان دستاورد دولت برای مردم زنجان انجام شده است، از جمله اینکه 1000 میلیارد تومان فقط از طریق یارانه‎ها در هشت مرحله به مردم استان پرداخت کرده‎ایم و این نشان از خلاقیت موجود در همه دستگاه‎ها می‌باشد که در کنار داشتن اعتبار باید خلاقیت همیشه سرفصل کارهایمان قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان اضافه کرد: 85 درصد برای حضور همه مردم ایران در صحنه‌های سیاسی و 94 درصد حضور مردم استان زنجان در این عرصه یعنی (انتخابات) واقعاً تأمل‌برانگیز است و باید همیشه در نظر داشته باشیم داور اصلی کارهای مسئولان، مردم هستند.

وی از رتبه سوم استان در کشور به عنوان کاهش بیکاری با 8.4 درصد خبر داد و افزود: این موفقیت به معنی نبود مشکلات در این عرصه نیست، بلکه برای باید رفع مشکلات اقدامات لازم را انجام دهیم، چرا که نرخ بیکاری در کشور 12 درصد بوده و در این میان استان زنجان نشان داده است که از عهده حل مشکلات می‌تواند به خوبی برآید و کسب سه درصد بیکاری به شهرستان طارم برای استان زنجان افتخار بزرگی محسوب می‌شود.

احمدی افزود: ما در حال حاضر در بسیاری از حوزه‎ها به خودکفایی رسیده‎ایم و ایجاد 30 هزار هکتار زمین با آبیاری قطره‎ای در دولت نهم و دهم، 159 میلیارد تومان از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) برای اشتغال و تسهیلات و ازدواج به افراد ارائه می‌شود، از دیگر موفقیت‌های قابل توجه می‌باشد.

