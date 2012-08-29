  1. اقتصاد
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

یک هیات تجاری از اتاق تهران به پاکستان می‌رود

نیمه دوم ماه جاری یک هیات تجاری از سوی اتاق تهران به پاکستان اعزام خواهد شد تا در دیدار از شهرهای کراچی و لاهور با بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی این شهرها پای میز مذاکره بنشیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرستی این هیات برعهده یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواهد بود. البته سفر هیات تجاری اتاق تهران به پاکستان پیش از این و در سه ماهه اول سال برنامه ریزی شده بود که با بروز مشکلاتی به شهریور ماه موکول شد.

این هیات تجاری از 19 تا 24 شهریورماه در دو شهر بزرگ و تجاری لاهور و کراچی حضور خواهند یافت و با اتاق های بازرگانی این دو شهر و بازرگانان و تولیدکنندگان پاکستانی دیدار و گفت و گو خواهند داشت. هم چنین اتاق تهران برای بازرگانان و فعالان اقتصادی که در این هیات تجاری حضور داشته باشند تسهیلات ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.
کد مطلب 1684071

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