به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرستی این هیات برعهده یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواهد بود. البته سفر هیات تجاری اتاق تهران به پاکستان پیش از این و در سه ماهه اول سال برنامه ریزی شده بود که با بروز مشکلاتی به شهریور ماه موکول شد.

این هیات تجاری از 19 تا 24 شهریورماه در دو شهر بزرگ و تجاری لاهور و کراچی حضور خواهند یافت و با اتاق های بازرگانی این دو شهر و بازرگانان و تولیدکنندگان پاکستانی دیدار و گفت و گو خواهند داشت. هم چنین اتاق تهران برای بازرگانان و فعالان اقتصادی که در این هیات تجاری حضور داشته باشند تسهیلات ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.