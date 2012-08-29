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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

بنی اسدی:

آغاز خرید تضمینی گوشت مرغ در کرمان با قیمت 4800 تومان

آغاز خرید تضمینی گوشت مرغ در کرمان با قیمت 4800 تومان

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمان آماده خرید تضمینی مرغ مازاد مرغداران با قیمت هر کیلوگرم چهار هزار و 800 تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بنی اسدی در جلسه کمیسیون تنظیم بازار با بیان این مطلب افزود: مرغ مازاد بر مصرف استان توسط شرکت پشتیبانی اموردام خریداری و ذخیره سازی می شود تا در زمان نیاز در سطح بازار استان کرمان توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه خرید تضمین مرغ فقط از کشتارگاه های مجهز به خط تخلیه اتوماتیک انجام می شود، تصریح کرد: در خصوص خرید مازاد هیچگونه محدودیت و مشکلی وجود نداشته و مرغداران با اطمینان کامــل اقـدام به جوجه ریزی کنند.

 بنی اسدی ابراز داشت: این اقدام به منظور تنظیم بازار و حمایت از تولید کنندگان مرغ انجـــام می شود.

در این جلسه قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده پنج هزار و 300 تومان مصوب شد.


 
کد مطلب 1684072

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