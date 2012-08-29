مرسی هرگز به تل آویو سفر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل ، "جمال حشمت" عضو حزب آزادی و عدالت گفت : غیرممکن است که "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر دعوت "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه اسرائیل را برای سفر به سرزمینهای اشغالی بپذیرد.

وی افزود: حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع که ازدیدگاه اسرائیلی ها گنجی استراتژیک برای آنها بود سفری به اسرائیل نکرد و دعوت اسرائیل از محمد مرسی امری مردود است و رئیس جمهوری با آن مخالفت خواهد کرد.

حشمت بیان کرد: وقتی که رئیس جمهوری مخلوع از سفر به اسرائیل خودداری کرده است چگونه ممکن است که رئیس جمهوری منتخب این کار را انجام دهد؟ ملی گرایی رئیس جمهور اجازه چنین کاری را به وی نمی دهد.

وی درباره مقایسه سفر به فلسطین اشغالی با سفر به ایران گفت : تفاوت فاحشی وجود دارد، زیرا ایران کشور غاصب و اشغالگری نیست و کشوری دارای حاکمیت است و روابط ما با ایران تاثیری بر کشورهای همسایه نخواهد داشت.

شایان ذکر است که وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی خواستار سفر محمد مرسی به تل آویو شده بود.