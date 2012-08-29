به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست بعد از ظهر امروز چهارشنبه قبل از شروع آخرین جلسه نشست وزیران خارجه اعضای جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدارهای دوجانبه و چند جانبه هیئت های خارجی با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: این دیدارها برای توسعه همکاری ، تعمیق روابط ، حل و فصل مسائل منطقه ای و بین المللی بسیار تاثیرگذار است.

وی با اشاره به هجمه های تبلیغاتی وسیع رسانه های غربی برای منزوی نشان دادن ایران و کمرنگ کردن تاثیرات اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران گفت: در این یکی دو روز شروع اجلاس شاهد سکوت رسانه های غربی هستیم و این امر به این جهت است که آنان از پوشش اخباراجلاس خجالت می کشند چرا که انتظاری غیر از این داشتند.

سخنگوی اجلاس با اشاره به نشست امروز عصر وزرای امور خارجه گفت: بعد از سخنرانی وزیران امور خارجه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران از اجلاس دو روزه وزیران جمع بندی ارائه خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: پس از خاتمه یافتن جلسه، صالحی در جمع خبرنگاران حاضر می شود و به سئوالات آنان پاسخ خواهد داد.

به گزارش مهر، امروز عصر نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد پایان می یابد و پیش نویس سند مورد تصویب قرار گرفته توسط وزیران فردا به سران اعضای جنبش عدم تعهد تحویل داده خواهد شد.

اجلاس سران فردا و پس فردا در تهران برگزار خواهد شد.