  1. ورزش
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

دروگبا شاید به اروپا بازگردد

دروگبا شاید به اروپا بازگردد

آینده دیدیه دروگبا بعد از اختلافات مالکان باشگاه شانگهای شنهوا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ژو جون" رئیس باشگاه چینی شانگهای شنهوا تهدید کرده سرمایه گزاری هایش در این باشگاه را قطع خواهد کرد و این نگرانی وجود دارد که دیدیه دروگبا و نیکلا آنلکا دو ستاره گرانقیمت و پردرآمد این باشگاه چین را ترک کنند.

گفته می شود ژو هفته ای 200 هزار پوند به هر کدام از این دو بازیکنان دستمزد می پردازد اما اکنون تهدید کرده تنها 28.5 درصد (برابر با مقدار سهامش در باشگاه) از این دستمزد را پرداخت خواهد کرد.

ژو بیش از 60 میلیون پوند در شانگها شنهوا سرمایه گذاری کرده و قرار بود بعد از این سرمایه گذاری هنگفت 70 درصد سهام باشگاه را در اختیار بگیرد اما این اتفاق نیفتاد و اکنون او نیز دیگر حاضر نیست به سرمایه گذاری اش ادامه دهد.

کد مطلب 1684075

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