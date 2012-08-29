دنیا منتظر بیانات رهبر انقلاب در اجلاس "نم"/ سخنان رهبری نقشه راه جنبش

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته دولت در جمع مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی لرستان با اشاره به برگزاری اجلاس سران غیر متعهد در ایران اظهار داشت: به طور یقین برگزاری این اجلاس در ایران یک کار بزرگ است.

وی با بیان اینکه قبل از برگزاری این اجلاس در ایران استکبار جهانی تمام اهرم ها را به کار گرفت این اجلاس در سطح پایینی برگزار شود، ادامه داد: این در حالیست که علیرغم این تحریم ها و اهرم ها این اجلاس در بالاترین سطح خود در حال اجرا است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه سطح برگزاری این اجلاس در ایران از 15 اجلاس گذشته بالاتر است، گفت: امروز همه کشورهای شرکت کننده در اجلاس سران غیر متعهد با ذوق و شوق فراوان شرکت کرده اند چرا که احساس می کنند اگر شرکت نکنند ضرر خواهند کرد.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: سطح بالای برگزاری این اجلاس در ایران به برکت ولایت، رهبری مقام معظم رهبری و وحدت و انسجام مردم ایران است.

وی با بیان اینکه حضور همه سران کشورهای اسلامی در این اجلاس یک ظرفیت استثنایی است، بیان داشت: برگزاری این اجلاس در ایران نشان دهنده این است که جهان به سمت تغییر مناسبات جهانی در حال حرکت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این مناسبات جهانی باید عادلانه باشد و جلوی زورگویی های استکبار جهانی گرفته شود گفت: با ریاست ایران در این اجلاس به طول سه سال به طور حتم در برابر استکبار جهانی ایستادگی خواهد شد.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: با برگزاری اجلاس سران غیر متعهد در ایران اسلامی آینده به نفع ملتهای مسلمان و به ضرر استکبار جهانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه در شرایط امروز این اجلاس با این همه عظمت و در سطح بالا در ایران در حال برگزاری است، افزود: بر اساس تحلیل های صورت گرفته بحث و موضوع مهم در رابطه با این اجلاس رهنمودهای مقام معظم رهبری در این اجلاس خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: این روزها همه کشورها منتظر هستند که مقام معظم رهبری در رهنمودهای خود در این اجلاس چه خطی برای آینده این جنبش ترسیم می کند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: به طور حتم رهنمودهای حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری برای آینده این اجلاس راهگشا خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه سخنان مقام معظم رهبری در اجلاس سران غیرمتعهد نقشه راه برای این جنبش خواهد بود، ادامه داد: به طور حتم و به فضل الهی ایران اسلامی پرچمدار صلح و عدالت در طول سه سال ریاست خود بر اجلاس سران غیر متعهدها خواهد بود.