تصویب 50 پروژه عمرانی فرهنگ و هنر در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری افزود: در جامعه امروز، سرانه فرهنگی برای ایجاد فضای با طراوت و شاداب بین هموطنان کافی نیست و با توجه به اجرای برنامه ها در گستره های ملی و بین المللی و میزبانی استان در برگزاری رخدادهای بزرگ، در حال حاضر بین اعتبارات فرهنگی و انتظارات هیچگونه انطباقی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برنامه 5 ساله این اداره کل بر اساس سند چشم انداز 20 ساله تدوین شده است، خاطرنشان کرد: ساخت پروژه های عمرانی و تکمیل و تجهیز آنها در دستور کار قرار دارد و پیگیری های مجمع نمایندگان در جذب اعتبارات لازم جهت بهره برداری از این مکان ها بسیار تأثیرگذار است.

سند چشم انداز توسعه بومی شود



دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان گفت: با بومی سازی سند چشم انداز افق 1404، باید تحول جدی در روند فعالیت های فرهنگی و هنری ایجاد شود.

عیسی امامی افزود: پتانسیل و استعدادهای خوب فرهنگی و هنری و سوابق درخشان، نشان از ظرفیت بالای استان است.

وی افزود: فضای امروز جامعه را باید به سمت آرامش و آسایش مردم سوق دهیم و تقاضاهای مدیران فرهنگی استان، باید با تقویم پیش روی، بسیار بالاتر باشد تا سرانه فرهنگی هم استانی ها افزایش پیدا کند.



دانشگاه فرهنگ و هنر در گلستان راه اندازی می شود



حسین مومنی رئیس دانشگاه علمی کاربردی گلستان گفت: برای ارتقای سطح دانش خبرنگاران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، چهارمین مرکز این دانشگاه با عنوان فرهنگ و هنر راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: از ترم بهمن این دانشگاه از اصحاب رسانه در رشته خبرنگاری پذیرش می کند.

مومنی خاطرنشان کرد: همه مشکلاتی که در خصوص ادامه تحصیل خبرنگاران وجود دارد با همفکری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان رفع خواهد شد.

خبرنگاران گلستان صاحبخانه می شوند

عادل مصدقی، نماینده اداره کل راه و شهرسازی در خصوص مسکن خبرنگاران گفت: استان آمادگی برای واگذاری مسکن مهر سایت سعد آباد گرگان به واجدین شرایط را دارد.

وی افزود: 13 میلیون تومان سهم پرداختی خبرنگاران برای واحدهای مسکونی خواهد بود که تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.

گلستان میزان پنجمین جشنواره بین المللی تجسمی

نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان، برای پنجمین سال متوالی به میزبانی گلستان برگزار می شود.

چهار دوره گذشته این جشنواره نیز در گرگان برگزار شد و با توجه به برگزاری شایسته دوره های قبل، در دوره هیجدهم بنا به درخواست استان و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گلستان برای 5 سال آینده نیز میزبان این رویداد بین المللی خواهد بود.

نوزدهمین دوره این جشنواره با حضور 350 هنرمند و شرکت کنندگانی از 21 کشور جهان در گرگان برگزار می شود.