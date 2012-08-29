نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در تغییر استاندار نقشی نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان افزود: وزارت کشور بدون هیچ مشورتی تصمیم به جابهجایی استانداران اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد گرفت.
وی هرگونه صحبت نمایندگان با دولت در خصوص تغییر استاندار را تکذیب کرد و آن را دور از شان نماینگان دانست و اظهار داشت: وزیر کشور و معاونان وی شاهدی بر این مدعا هستند.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی و چرام با انتقاد از برخی رسانه های استان گفت: نباید اجازه داد بیتقوایی در همه سطوح استان رسوخ کند.
بزرگواری بیان داشت: اگرچه در برخی چینشها و گاهی نیز در زمینه حفظ بیتالمال با مسئولان استان تفاوت دیدگاه داشتیم، اما هیچ گاه به دنبال تغییر نیکزاد نبودیم.
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