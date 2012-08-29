عملکرد مدیران لرستان قابل دفاع است/ ضرورت تبدیل چالشها به فرصت

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته دولت در دیدار مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی لرستان با نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر ایجاد فضای همدلی و تعامل در استان لرستان اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر معدل کار مدیران دستگاههای اجرایی استان قابل قبول و دفاع است.

وی با تاکید بر تبدیل کردن چالشها و گرفتاریها در استان به فرصت توسط مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی لرستان بیان داشت: تبدیل کردن تهدیدها به فرصت در استان لرستان باید به یک فرهنگ مبدل شود.

استاندار لرستان با تاکید بر شناخت تهدیدها و نقاط ضعف در لرستان یادآور شد: باید برای نقاط ضعف راهکار ارائه و نقاط قوت نیز توسط مسئولان برجسته شود.

دهمرده با اشاره به تحریم ها و اقدامات استکبار جهانی علیه ایران اسلامی بیان داشت: امروز استکبار جهانی همه قدرت خود را به کار گرفته تا برای ایران اسلامی چالش و تهدید ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون این تهدیدها و تحریم ها علیه ایران با کار و تلاش همه مسئولان و مدیران خنثی شده است، گفت: این در حالیست که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به حق همه منافع نامشروع مستکبرین جهان را به چالش کشیده است.

استاندار لرستان تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان دست از ارزشها و اصول خود بر نخواهد داشت بلکه روز به روز بر آنها نیز می افزاید.

دهمرده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری اجلاس سران غیر متعهد در ایران بیان داشت: استکبار جهانی همه سعی و تلاش خود را کرد تا از حضور حتی یک سفیر و کارشناس از کشورهای جهان در این اجلاس جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه این تلاش و کوشش استکبار جهانی تاثیر گذار نبود و همه سران عضو در این اجلاس شرکت کردند، ادامه داد: امروز همه نگاهها و امیدها به ایران دوخته شده و می دانند که ایران اسلامی با رهبری مقام معظم رهبری حرفهای زیادی برای گفتن دارد.