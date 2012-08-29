به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری اجلاس غیر متعهد ها در تهران غرفه ای برای نمایش دستاوردها و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در بخش هسته ای برپا شده است.

نمایش دستاورد های هسته ای ایران هم در حاشیه نشست وزیران خارجه که در محل همایش های بین المللی صدا و سیما برپا است ، برقرار است و هم قرار است در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که پنجشنبه و جمعه در سالن اصلی اجلاس سران برگزار می شود، برپا شود.

به گزارش مهر، در این غرفه نسل اول سانتریفیوژ (IR1) که کلیه قطعات آن در داخل کشور طراحی و ساخته شده است به نمایش در آمده است . این نوع دستگاه در حال حاضر با موفقیت بر غنی سازی اورانیوم استفاده می شود.

به گفته مسئول غرفه سازمان انرژی اتمی ایران سانتریفیوژ نسل اول در کشور تولید انبوه دارد و نسل دوم و سوم آن در حال تکمیل و ساخت است. تفاوت مکانیزمی بین نسل های اول، دوم و سوم وجود ندارد فقط در بازده هر نسل نسبت به نسل قبلی بهبودی ایجاد شده است.

به گفته مسئول مربوطه محصولات آب سنگین نیز در غرفه به نمایش گذاشته شده است.

حلال های مختلفی از آب سنگین ساخته شده اند که همگی دارای کاربرد در صنایع شیمیایی، پزشکی و علوم پایه دارند. اصولا آب سنگین به عنوان ماده اولیه در رآکتورهای آب سنگین در مجتمع اراک است که نسل دیگری از راکتورهای مورد استفاده در صنایع است.

به گزارش مهر، در این غرفه 5 محصول آب سنگین به نامهای کلروفورم دوتره، دمتیل سلفوکدید دوتره، آستون دوتره، آب دوتره و استون نتیریل دوتره موجود است که با خلوص بالای 99.8 درصد آماده ارائه به صنایع مورد نیاز کشور است.

مسئول غرفه سازمان انرژی اتمی درباره رادیو داروهای موجود در این غرفه نیز گفت: 52 قلم رادیو دارو در کشورتولید می شوند که همگی دارای مجوز تولید و ساخت از وزارت بهداشت و منطبق با استانداردهای جهانی است و برای تشخیص و درمان بیماری هایی مانند سرطان، بیماری های قلبی، کلیوی و ریوی بکار می‌روند.

به گفته وی، اخیرا با حمایت های معاونت فناوری ریاست جمهوری طرح ملی رادیو داروها و 15 قلم رادیو داروی جدید در دست تولید و بالینی سازی است.

این رادیو داروها محصول راکتور تهران و سیکلو ترون کرج از زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران هستند.

بر اساس این گزارش حاضران در نشست وزیران خارجه ضمن بازدید از این غرفه عکس یادگاری گرفتند.