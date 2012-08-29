اعتصاب در شرکت هواپیمایی لوفت هانزا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنابر گزارش رسانه های آلمان، نیکولای بابلیس رئیس این اتحادیه اعلام کرد که " لوفت هانزا و مسافران باید آماده اعتصاب خدمه پرواز در روز پنج شنبه باشند."



وی در گفتگو با این خبرگزاری افزود: "اگر بنا شود که در روز پنج شنبه اعتصاب به صورت قطعی عملی شود، چهارشنبه شب توسط اتحادیه این موضوع اعلام خواهد شد."



لوفت هانزا بیش از 19 هزار مهماندار و خدمه پروازی دارد که حدس زده می شود بیش از دو سوم آنها توسط این اتحادیه سازمان دهی شده اند.



بابلیس تصریح کرد که اتحادیه نه تنها خواستار افزایش 5 درصدی دستمزد، بلکه مخالف سیاست ریاضتی شرکت لوفت هانزاست که باعث می شود بسیاری از کارکنان شغل خود را از دست بدهند.



وی همچنین در گفتگو با رادیو سراسری آلمان به کنایه به لوفت هانزا افزود که او همیشه آماده گفتگو و"گوشی تلفن من همیشه روشن است."

