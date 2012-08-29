هیئت امارات امشب وارد ایران می شود

محمد رضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حاکم ام القوین به عنوان نماینده امارات ساعت 19 و 30 امشب به همراه هیئت 40 نفره برای حضور در اجلاس سران عدم تعهد وارد تهران خواهد شد.

وی افزود: وزیر مشاور در امورخارجی ، معاون بین‌الملل وزارت خارجه و نماینده امارات در سازمان ملل، شش مدیر کل و یک هیئت از خبرنگاران حاکم ام القوین را همراهی می کنند.

فیاض همچنین تصریح کرد: نماینده امارات پس از ورود به ایران با مقامات جمهوری اسلامی دیدارهایی خواهد داشت.

وی در باره برگزاری اجلاس عدم تعهد نیز گفت: اجلاس در سطح بسیار خوبی برگزار شده و مورد استقبال کشورهای آسیایی و آمریکایی قرار گرفته است. امیدواریم همانطور که اجلاس کارشناسان به نتیجه خوبی رسید اجلاس وزرا نیز به خوبی به پایان برسد.