  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

فیاض در گفتگو با مهر:

هیئت امارات امشب وارد ایران می شود

هیئت امارات امشب وارد ایران می شود

سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات گفت: حاکم ام القوین ساعت 19 و 30 امشب به همراه هیئت 40 نفره وارد تهران خواهد شد.

محمد رضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حاکم ام القوین به عنوان نماینده امارات ساعت 19 و 30 امشب به همراه هیئت 40 نفره برای حضور در اجلاس سران عدم تعهد وارد تهران خواهد شد.

وی افزود: وزیر مشاور در امورخارجی ، معاون بین‌الملل وزارت خارجه و نماینده امارات در سازمان ملل، شش مدیر کل و یک هیئت از خبرنگاران حاکم ام القوین را همراهی می کنند.

فیاض همچنین  تصریح کرد: نماینده امارات پس از ورود به ایران با مقامات جمهوری اسلامی دیدارهایی خواهد داشت.

وی در باره برگزاری اجلاس عدم تعهد نیز گفت:  اجلاس در سطح بسیار خوبی برگزار شده و مورد استقبال کشورهای آسیایی و آمریکایی قرار گرفته است. امیدواریم همانطور که اجلاس کارشناسان به نتیجه خوبی رسید اجلاس وزرا نیز به خوبی به پایان برسد.

کد مطلب 1684089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها