افتتاح طرح های مهر ماندگار باعث توسعه همه جانبه کردستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح های بهداشتی و درمانی در شهرستان سنندج، اظهار داشت: خوشبختانه اعتبارات خوبی در حوزه مهر ماندگار به کردستان اختصاص یافت که با بهره برداری از این طرح ها زمینه برای توسعه همه جانبه استان کردستان فراهم می شود.

وی ادامه داد: طرح های مهر ماندگار استان کردستان در حوزه های راه و مسکن، بهداشت و درمان قرار دارند که انتظار می رود با توجه به نگاه ویژه دولت در این بخش و همچنین پیگیری های صورت گرفته از سوی مدیران استان زمینه برای افتتاح آنها در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.

استاندار کردستان با تاکید بر تلاش بیشتر مدیران در راستای افتتاح طرح های مهر ماندگار افزود: افتتاح فاز اول ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از اقدامات قابل تقدیر و خوب در این استان است که با استفاده از اعتبارات طرح های مهر ماندگار مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی در ادامه این برنامه و در مراسم افتتاح مرکز تشخیص و درمان ناباروری استان کردستان واقع در بیمارستان بعثت سنندج گفت: این مرکز نیاز اصلی استان کردستان بود و انتظار ما این است که بتوانیم مراکزی این چنین را در استان ایجاد کنیم تا مردم به راحتی نیازهای درمانی خود را تامین کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح مرکز تشخیص و درمان ناباروری در استان بیان کرد: در حال حاضر حدود 10 تا 15 درصد از زوج های جوان در استان کردستان و سایر نقاط کشور مشکل دارند و این مرکز کمک بسیار خوبی در استان برای درمان این مشکل به شمار می رود.

امروز و همزمان با ایام هفته دولت و با حضور استاندار کردستان، سالار مرادی رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی و شماری دیگر از مدیران ادارات دولتی دو طرح پزشکی و درمانی و یک مجموعه تفریحی و آبی در سنندج افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.