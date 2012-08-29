پلیس ترکیه 9 جاسوس ایرانی عضو "ساواک" را دستگیر کرد! / تصویر خبر دروغ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه" تودی زمان" چاپ ترکیه در اتهام پراکنی علیه جمهوری اسلامی و با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاستهای غلط دولتمردان این کشوردر قبال سوریه در اقدامی بسیار ناشیانه مدعی شد که سرویسهای اطلاعاتی این کشور 9 نفر از جمله یک ایرانی را در شرق این کشوردستگیر کرده اند که برای سازمان امنیت و اطلاعات ملی ایران موسوم به " ساواک" کار می کردند.

این روزنامه ترک که ظاهرا خبر ندارد 34 سال پیش "ساواک" سرویس اطلاعاتی رژیم پهلوی در ایران برچیده شده است مدعی شد این افراد برای برافروختن آتش در مناطق کرد نشین ترکیه برنامه ریزی کرده بودند.

این روزنامه همچنین در ادعایی مضحک تر مدعی شد سرویسهای اطلاعاتی ترکیه مکالمات تلفنی برخی مقامات "ساواک" ایران با این افراد را نیز ضبط کرده اند.

در پی بروز برخی نا آرامی های ناشی از سیاستهای غلط دولتمردان ترک در قبال تحولات سوریه در مناطق مرزی کرد نشین ترکیه با سوریه دولتمردان این کشور با هدف سرپوش گذاشتن بر این مشکل در هفته های اخیر به سیاست فرافکنی و متهم کردن برخی کشورها از جمله ایران به دست داشتن در حوادث این مناطق متوسل شده اند.