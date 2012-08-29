انعکاس اخبار اجلاس جنبش عدم تعهد در رادیو معارف

احمد عارفخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران افزود: شنوندگان رادیو معارف می‌توانند آخرین اخبار اجلاس عدم تعهد در تهران را از بخش های خبری 19 و 21 رادیو معارف پیگیری کنند.



وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ویژه این اجلاس گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف خبرهای این اجلاس را به خوبی پوشش داده و با انجام گفتگو با مسئولان و دست اندرکاران این اجلاس در صدد انعکاس این رویداد مهم بین المللی است.



مدیر گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف بیان داشت: شنوندگان رادیو معارف، می‌توانند هر روز در بخش‌های خبری 19 و 21 در جریان آخرین اخبار اجلاس جنبش عدم تعهد قرار گیرند.



عارفخانی اعلام کرد: برنامه صلح پایدار فردا پنج شنبه از ساعت 9 صبح به صورت زنده همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه نشست سران روی آنتن می رود که در این برنامه سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی در مراسم افتتاحیه به صورت مستقیم برای مخاطبان رادیو معارف پخش خواهد شد.



وی اضافه کرد: برنامه مجله خبری نیز به تحلیل و تفسیر شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد می پردازد.



مدیر گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف با اشاره به زمان پخش این برنامه عنوان داشت: این برنامه روز جمعه دهم شهریورماه در ساعت 14 و 30 دقیقه روی آنتن می رود.

