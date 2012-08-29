اختلافات در کابینه ائتلافی انگلستان تشدید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، برنارد جنکین معاون پیشین حزب محافظه کار به شدت با پیشنهاد نیک کلگ برای وضع مالیات بیشتر بر ثروتمندان البته برای یک مدت محدود مخالفت کرده است.

جنکین از نمایندگان مجلس عوام انگلیس اعلام کرده است که اگر سیاست حسادت می‌توانست موجب ثرتمند شدن یک کشور شود، ما تا به حال می‌باید بسیار ثروتمند شده بودیم. وی که با شبکه رادیویی بی بی سی صحبت می‌کرد به این موضوع اشاره کرد که افزایش نامعقول مالیات‌ها موجب فرار سرمایه از کشور خواهد شد.

پیش از این، نیک کلگ معاون نخست وزیر انگلستان و رهبر حزب لیبرال دمکرات از تهیه طرحی خبر داده بود که در صورت موافقت حزب محافظه کار با آن افراد ثروتمند موظف می‌شوند مالیات بیشتری را پرداخت کنند.

اعضای حزب کارگر هم مخالفت خود را با این طرح کلگ اعلام کرده‌اند. کریس لی از اعضای مجلس عوام و وزیر سایه خزانه داری انگلیس کلگ بار دیگر درصدد گمراه کردن انگلیسی‌هاست. وی در حالی از وضع مالیات بیشتر بر ثروتمندان سخن به میان می‍آورد که خود به طرح اسبورن مبنی بر کاهش مالیات ثروتمندان ، رای مثبت داده بود.

چوکا اومانا از اعضای حزب کارگر نیز اعلام کرده که کلک تصور می‌کند با ارائه این طرح مردم فراموش خواهند کرد که وی به طرح کاهش مالیات هزاران میلیونر رای مثبت داده است. در مقابل، بارونز کرامر از اعضای مجلس اعیان و حزب لیبرال دمکرات از پیشنهاد دفاع و اعلام کرده است که لیبرال‌ها از دیرباز خود را متعهد می‌دانند که مالیات بر ثروت را جایگزین مالیات بر درآمد مالیات کنند.

نیک کلگ پیشنهاد داده است که از املاک بالای دو میلیون پوند مالیات بیشتری گرفته شود. وی دلیل ارائه این پیشنهاد را حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی شود.



البته این برای اولین بار نیست که میان اعضای کابینه ائتلافی در انگلستان اختلاف جدی بروز می‌کند و پیش از این نیز موارد اختلافی مشابهی بروز پیدا کرده است. عدم همراهی حزب محافظه کار با لیبرال دمکرات‌ها برای اصلاح ساختار مجلس اعیان موجب بروز اختلاف میان این دو حزب شده بود.

رهبر حزب لیبرال دمکرات در واکنش به این اقدام حزب محافظه کار اعلام کرد که حزب محافظه کار به تعهد خود برای اصلاح ساختار مجلس اعیان احترام نمی گذارد، در نتیجه می توان گفت که قرارداد ابتدایی میان ما از بین رفته است. به طور شفاف می گویم که نمی توان شرایطی را متصور شد که در آن حزب محافظه کار تنها بخش هایی از موافقتنامه را که دوست دارد به مورد اجرا بگذارد؛ چرا که لیبرال دمکراتها به تمام مفاد موافقتنامه احترام می گذارند . من به نخست وزیر اعلام کرده ام که در زمان بررسی تغییرات انتخابات پارلمانی سال 2015 اعضای حزب لیبرال دمکرات به آن رای منفی خواهند داد.

کلگ پس از آن که دیوید کامرون اعلام کرد اعضای حزب محافظه کار آماده حمایت از تغییرات در مجلس اعیان نیستند، طرح خود را باز پس گرفت. طبق طرح پیشنهادی حزب لیبرال دمکرات، قرار بود در روز انتخابات سال 2015 در خصوص اصلاح مجلس اعیان نیز رفراندم برگزار شود. هر چند طبق برنامه از پیش تعیین شده مقرر شده بود اولین انتخابات تا سال 2020 به تعویق بیفتد.



نمایندگان حزب لیبرال دمکرات در بسیاری از موارد از جمله در زمان تصویب قانون افزایش شهریه های دانشگاهها بااکراه و بی میلی از طرح های پیشنهادی حزب محافظه کار حمایت کرده اند.

لیبرال دمکرات‌ها در واکنش به عدم همراهی حزب محافظه کار در اصلاح ساختار مجلس اعیان اعلام کرده‌اند که در واکنش به عدم حمایت حزب محافظه کار برای اصلاح ساختار مجلس اعیان، حزب وی از جمله وزرای کابینه با هر گونه برنامه برای تغییر نقشه حوزه های انتخاباتی مخالفت خواهند کرد و به آن رای منفی خواهند داد.

همچنین ارائه طرحی مبنی بر تمدید ساعات کاری فروشگاههای بزرگ در انگلستان در روزهای یکشنبه پس از پایان بازی‌های المپیک نیز موجب افزایش تنش میان این دو حزب شده بود. اعمال محدودیت‌های تجاری درخصوص ساعات کاری فروشگاههای بزرگ به مدت شش هفته و در زمان برگزاری بازی‌های المپیک لغو شده بود، اما برخی از اعضای ارشد حزب محافظه کار در تلاش هستند تا طرح افزایش ساعات کاری فروشگاه‌های بزرگ را به طور دائم تمدید کنند.

تشکیل کابینه ائتلافی

موافقتنامه تشکیل دولت ائتلافی میان حزب لیبرال دمکرات و حزب محافظه کار پس از برگزاری انتخابات سراسری 2010 به امضا رسید که دلیل آن نیز ناکامی احزاب بزرگ این کشور در کسب اکثریت آرا در این انتخابات بود. در انتخابات سال 2010، احزاب محافظه کار، کارگر و لیبرال دمکرات به ترتیب 306، 258 و 57 کرسی به دست آوردند.



در واقع، برای اولین بار از سال 1974به این سو هیچ حزبی در این انتخابات نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد. به همین خاطر نیز حزب محافظه کار به عنوان حزب پیروز در انتخابات با حزب لبیرال دمکرات که جایگاه سوم را به دست آورده بود اقدام به تشکیل دولت ائتلافی کردند.



گفتگوهای این دو حزب در 11 ماه مه 2010 به نتیجه رسید و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم یک دولت ائتلافی در انگلستان بر سرکار آمد. پیش از این تنها یک بار در سال 1940 در دوره نخست وزیری چرچیل کابینه ائتلافی تشکیل شد که چرچیل از حزب محافظه کار به عنوان نخست وزیر و اتلی از حزب کارگر به سمت معاون نخست وزیر انتخاب شدند.



در موافقتنامه امضا شده میان دوحزب محافظه کار و لیبرال دمکرات بندهایی در حوزه کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌های بخش دولتی، اصلاح مالیات، اصلاح امور بانکی، مهاجرت، اعمال اصلاحات سیاسی، حوزه رفاه، آموزش، روابط با اتحادیه اروپا، آزادیهای مدنی و محیط زیست مورد اشاره و توافق قرار گرفت.