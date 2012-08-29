ویژگیهای مدیران در نظام جمهوری اسلامی ایران/ مسئولیت فرصتی برای خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته دولت در جمع مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: این دو شهید بزرگوار دو شخصیت الهی و مردمی بودند.

وی با بیان اینکه مهم ترین درس شهیدان رجایی و باهنر به مردم درس دیانت و خدمت بود، بیان داشت: به طور حتم ارزشمندترین کار در عرصه خدمت دینداری است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شهیدان رجایی و باهنر درس دیانت و خدمت را به مردم ارزانی داشتند و این موجب الگو شدن آنها شده است، افزود: امروز نام این دو شهید بزرگوار سرلوحه کار همه خدمتگذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز در هفته دولت تجلیل از شهیدان باهنر و رجایی تجلیل از یک جریان فکری و عملی است، عنوان کرد: این دو شهید بزرگوار در مقام عمل نشان دادند که پست، مقام و مسئولیت ابزاری برای خدمت کردن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدیران و مسئولان باید یک سری مشخصات علمی، عملی و مدیریتی داشته باشند، گفت: مسئله دینداری، ایمان و اخلاص در کار باید از مهم ترین مشخصه های یک مدیر در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه به طور حتم مسئله دینداری و ایمان مدیر از لغزش و خطای او در کارش جلوگیری می کند، افزود: همچنین این ویژگیها موجب شهامت و شجاعت مدیران برای دنبال کردن کارهایشان می شود.

حجت الاسلام میرعمادی سخت کوشی را یکی دیگر از مشخصه های مهم مدیران موفق دانست و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید از فرصت مسئولیت خود برای خدمت به مردم استفاده کنند.

وی بصیرت، هوشیاری، ولایتمداری و ولایت پذیری را از دیگر مشخصه های مدیران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: امروز خوشبختانه به برکت خون شهیدان، صبر و استقامت مردم و هدایت های مقام معظم رهبری بصیرتی در مردم ایجاد و آنها به الگویی برای سایر ملتها تبدیل شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز ایران اسلامی به یک مامن برای آزادگان و حق طلبان دنیا تبدیل شده است، عنوان کرد: به طور حتم اقتدار، آسایش و عظمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت همین بصیرت، وحدت و ولایت پذیری است.