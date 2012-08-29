صنعت نفت گچساران سرمایه آبرومند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در این پیام ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت شهیدان رجائی و با هنر و همچنین شهادت مظلومانه شهید محمدرضا هاشم پور، شهید جبهه اقتصادی صنعت نفت آورده است: نقش آگاهانه و فداکارانه کارکنان شریف شرکت نفت در همدلی و همراهی با خط و فکر امام رضوان الله تعالی علیه، در مبارزه با رژیم ستم شاهی و گسستن قیود وابستگی و هدایت تشکیلات عظیم نفت، توسط متخصصان و مهندسان و کارگران ایرانی، بر همگان واضح و آشکار است. پاداش آن با پروردگار عالم، عزت و افتخار آن نصیب ملت ایران باد. باید قدر این ایستادگیها و خلق حماسه ها را دانست.

اینجانب که همواره شاهد و ناظر این از خودگذشتگیها بوده ام، برخود فرض لازم می دانم از این خدمات و عملکرد درخشان تشکر و حمایت نمایم و با افتخار در کنار مدیران و کارکنان صنعت نفت گچساران که تکالیف دینی و ملی خود را ادا کرده و سرمایه آبرومند کشور و این استان زرخیز و محرومند، هستم و برای آنها دعا می کنم. برای همه کارکنان محترم شرکت نفت و ملت ایران سلامتی عزت و توفیق تأسی از این شهیدان و تعجیل در ظهور قیّم عالم و سلامتی و عزت برای مقام مظعم رهبری مدظلّه العالی، از خداوند قادرمتعال خواهانم.

