رودخانه مقصد دور ریز زباله رستوران ها/ حیات طبیعت جاده چالوس در خطر

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه صنعت گردشگری باید در کنار حفظ محیط زیست باشد و نباید به خاطر درآمد و کم کردن هزینه از طبیعت مایه بگذاریم. رودخانه کرج به عنوان یکی از ظرفیت های بسیار خوب گردشگری و طبیعی در استان البرز در حالی روزانه شاهد تردد هزاران خودرو در مسیر خود است که فقدان نگاه ملی در عدم تخصیص اعتبارات مسئولان را در خدمت رسانی با مشکل مواجه ساخته است.

وقتی پای صحبت کارکنان بخش خدمات شهری شهرداری آسارا به عنوان یکی از بخشها و شهرهای در طول مسیر می نشینم می فهمیم به راستی چه کار مشکلی دارند. این عده در زمان تعطیلات برای جمع آوری زباله ها با امکانات محدود و نیروی انسانی که به قدر رسیدگی به یک بخش و شهر کوچک توان دارند باید زباله های حدود 150 هزار خودروی عبوری در ایام تعطیل را از مسیر این رودخانه جمع آوری کنند.

همچنین با توجه به عدم صدور پروانه ساخت و ساز در این منطقه دستگاهی همچون شهرداری درآمدی برای تخصیص اعتبارات جداگانه برای جمع آوری زباله ندارد و ناچار با همین اعتبار محدود تلاش می کند تا حد مقدور زباله های مسیر را پاکسازی کند.

رستوران ها زباله های خود را به رودخانه کرج می ریزند

از هر چای خانه و سفره خانه کنار رودخانه کرج و جاده چالوس بوی قلیان بر مشام گردشگران می رسد و این اماکن به محلی برای آلوده سازی محیط زیست تبدیل شده اند. از یک طرف شرکت آب منطقه ای از اجرای طرح های گردشگری در کنار رودخانه کرج خودداری می کند و از طرف دیگر بر تخلفاتی که در کنار این رودخانه صورت می گیرد بی توجه است.



امروز کار شرکت آب فقط این است که مواظب باشد خدایی نکرده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در کنار رودخانه کرج به منظور رفاه حال گردشگران و مسافران آلاچیق نزد و اگر زد سریعاً آن را تخریب کند.



شهرداری ماهانه چندین تن زباله از رودخانه کرج جمع آوری می کند و تمام دستگاه ها نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند و کاری انجام نمی دهند. فقط شهرداری برای جلوگیری از رخ داد فاجعه در رودخانه کرج باید این زباله ها جمع آوری کنند که اگر این کار را به نحو احسن انجام ندهد مسئولان سد باید اینکار را انجام دهند.

جمع آوری جسد و زباله از رودخانه کرج

هم اکنون عدم نظارت دستگاه های استان البرز به جاده چالوس به ویژه رودخانه کرج سبب شده تا شهروندان و گردشگران هر هفته شاهد چندین تن زباله و در مواقعی جسد در این رودخانه باشند.

عدم ایمنی حاشیه این رودخانه هم هر هفته همچون اژدهای سه سر قربانیان مختلفی از جمله کودک و نوجوانان را در خود می بلعد.

رودخانه کرج سطل آشغال کاسبان جاده چالوس

یکی از گردشگران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هنگامی که بعد از طی مسافت طولانی و عبور از جاده چالوس قصد استراحت در یکی از چای خانه های کنار رودخانه واقع در جاده چالوس را داشتم با کمبود جا برای پارک خودرو خود مواجه شدم، اظهار داشت: به زحمت خودرو خود را پارک کردم و بعد از ورود به این چای خانه بر روی تختی نشستم که بساط قلیان مشتریان قبلی و زباله پفک و چیبس بر روی تخت بود.

مهدی مقدم ادامه داد: متولی چای خانه برای دریافت سفارش و همچنین تمیز کردن تختی که کنار جریان آب رودخانه کرج بود آمد و تمام زباله های تخت های مشتریان قبلی را در رودخانه خالی کرد.



وی افزود: بسیار از این حرکت متعجب شدم ولی گویا این کار برای آنها عادی شده است و رودخانه حکم سطل اشغال آنها را دارد.



این گردشگر تصریح کرد: چنین حرکت هایی از ضعف شهرداری و بخشداری های محل نیز ناشی می شود، اگر آنها سطل آشغال در این محل ها نصب کنند یا به صورت مرتب زباله های اینگونه مراکز را جمع آوری کنند دیگر شاهد چنین صحنه هایی نخواهیم بود.

مقدم اظهار داشت: شایسته استان البرز نیست که چنین طبیعت بکری داشته باشد ولی بی توجه آن را رها کرده و امروزه شاهد نابسامانی این رودخانه باشیم.

وی افزود: ساختن خانه در کنار این رودخانه که آب خوبی در آن جریان دارد آرزوی هر شهروندی است ولی مدیریت و واگذاری آن نیز نیازمند توجه مسئولان است.

بر اساس قانون مدیریت پسماندها، جمع آوری زباله ها در محدوده شهری برعهده شهرداری و در خارج از محدوده های شهری بر عهده بخشداری آن منطقه است.

رودخانه کرج از حالت زباله دانی خارج شود



این مسئله نابسامانی رودخانه کرج سبب انتقاد امام جمعه کرج نیز شد و حجت الاسلام محسن کازرونی در این رابطه گفت: رودخانه کرج برغم وجود همه ظرفیت های گردشگری به زباله دانی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: رودخانه کرج این ظرفیت را دارد که بتواند جایگاهی در حد سی و سه پل اصفهان و زاینده رود داشته باشد و باید دستگاه های ذیربط برای رسیدن این رودخانه به جایگاه واقعی خود تلاش کنند.



امام جمعه کرج گفت: لازم است دستگاه ها برای حل موانع موجود بر سر راه شکوفایی ظرفیتهای رودخانه کرج همکاری کنند و تعامل لازم میان آنها وجود داشته باشد.



شهردار کرج نیز چندی پیش در این خصوص گفت:‌ در جاده های شمال ایران که از نعمت آب و هوا و فضا برخوردار است زباله و ظروف یکبار مصرف را مشاهده می کنیم و اگر همین رودخانه کرج هر از چند گاهی زباله هایش جمع آوری نشود شاید زباله به صدها تن زباله برسد.



سید علی آقازاده افزود: در روز 2 و نیم بار در هر 24 ساعت زباله مردم کرج جمع آوری می شود که اگر این امر به دو بار در روز کوتاه شود می توان اعتبار آن را به پروژه های شهر تزریق کرد.

غفلت از فرهنگ اجتماعی

وی اظهار داشت: در رفتار و فرهنگ اجتماعی مردم مشکلات بسیار زیادی داریم و اگر از اشاعه فرهنگی دینی کار غافل شویم دیر زمانی نخواهد گذشت تاثیرات منفی خود را در جامعه ایجاد می کند.



وی ادامه داد:‌ در خیلی از رفتارهای اجتماعی مردم دچار نارسایی هستیم و این امر نشان می دهد که باید به این موضوع فرهنگ اجتماعی رسیدگی بیشتری شود.

شهردار کرج افزود: امروز اگر رفتار اجتماعی مردم را ارزیابی کنیم بی ارتباط با مسائل اقتصادی فرهنگی و اجتماعی نیست بنابراین روحانیت ما می تواند در کنار کار فرهنگی در مساجد به رفتار اجتماعی مردم توجه کند و تلاش کنیم این رفتار را اصلاح کنیم.



وی انتقاد کرد: درگیری بین دو راننده در خیابان، بیرون انداختن زباله از داخل خودرو واقعا زیبنده نیست اینها حاکی از این است که باید در رفتار اجتماعی وقت و سرمایه بیشتری را مصروف کنیم تا همین رفتارهای جزیی را اصلاح کنیم.

شهردار آسارا نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه همه تلاش خود را برای جمع آوری زباله در این مسیر می کنیم گفت: امکانات ما بسیار محدود است.

حسین لطفی افزود: در ایام تعطیلات و عبور چند صد هزار خودرو از این مسیر میزان زباله های تولید شده در مسیر چندین برابر می شود و نیروهای این مجموعه به صورت شبانه روزی و به تنهایی کار جمع آوری را بر عهده دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید نگاه مسئولان به این منطقه ملی باشد از کمبود اعتبارات در این بخش خبر داد و درآمد زایی را نیز با توجه به عدم صدور پروانه ساختمانی در این منطقه غیر ممکن برشمرد.

وی با اشاره به این که رسانه ها نیز باید برای عدم رها سازی زباله در طبیعت فرهنگسازی کنند، تاکید کرد: در طول مسیر سطل های زباله تعبیه شده ولی باز شاهد هستیم خودرو ها زباله خود را از شیشه به بیرون پرتاب می کنند.

معضل ترافیک جاده چالوس نیز از دیگر مشکلات این جاده زیبا برای گردشگران و همچنین ساکنان این منطقه است.

مسئولان محدودیت های جاده چالوس را به موقع اطلاع رسانی کنند

یکی از ساکنان جاده چالوس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تقاضا دارم که مسئولان محدودیت های جاده چالوس را به موقع و به خوبی اطلاع رسانی کنند.

جواد پورمظاهری افزود: در برخی از مواقع برای رسیدن به منزل خود به دلیل محدودیت ترافیک و یک طرفه شدن جاده از سوی راهنمایی و رانندگی و عدم اطلاع رسانی آنها با مشکل مواجه می شویم.

وی گفت: زمانی که جاده چالوس یکطرفه می شود سرعت خودروها به طور وحشتناک افزایش می یابد.

جاده چالوس با زیبایی های بسیار زیاد دارای مشکلات فراوان است که علت آن هم عدم توجه مسئولان و همچنین بدرفتاری شهروندان و گردشگران با طبیعت است.