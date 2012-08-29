به گزارش خبرگزاری مهر، "آدریان موتو"، مهاجم جنجالی که دوبار در طول دوران فوتبال خود به دلیل استفاده از مواد مخدر و دوپینگ با محرومیت روبه‌رو شد هفته گذشته قراردادش با "چزه‌نا" را فسخ کرد تا به عنوان بازیکن آزاد به باشگاه فرانسوی آژاکسیو بپیوندد.

موتو 33 ساله در کنفرانس خبری خود گفت: از اینکه به آژاکسیو پیوسته‌ام، بسیار خوشحالم. من خود را برای بازنشستگی آماده نمی‌کنم. در پایان فصل تعداد گل‌های من بیشتر از زلاتان ابراهیموویچ خواهد بود!

زلاتان تابستان امسال از میلان به پاریسن ژرمن پیوست و یکی از مشهورترین و بزرگترین ستاره‌های حاضر در لوشمپیونه است.

موتو بیشتر دوران فوتبال خود را در ایتالیا پشت سر گذاشت و موفق‌ترین سال‌های خود را با پارما و فیورنتینا گذراند. او در مجموع 103 گل در سری آ به ثمر رساند که هشت گل آن فصل گذشته با پیراهن چزه‌نا بود اما نتوانست این تیم را در سری آ نگه دارد.

موتو 73 بازی ملی هم در کارنامه دارد و در سال 2004 به دلیل مثبت اعلام شدن تست کوکائین هفت ماه با محرومیت روبه‌رو شد. او بعد از آن توسط باشگاه چلسی نیز اخراج شد و به پرداخت 17 میلیون یورو خسارت محکوم شد.

او در سال 2010 نیز به دلیل مثبت اعلام شدن تست دوپینگش در زمانی که عضو باشگاه فیورنتینا بود با 6 ماه محرومیت روبه‌رو شد.