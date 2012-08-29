نقشه آنلاین ترافیکی در مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از بهره برداری از نقشه آنلاین ترافیکی شهر مشهد خبر داد.

مهدی امامی میبدی گفت: یکی از وظایف این سازمان اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص ترافیک معابر شهری است که همشهریان از طریق تماس با مرکز کنترل این سازمان می توانند از ترافیک شهر مطلع شوند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد افزود: از چندی پیش با تلاش فراوان جمع زیادی از کارشناسان این سازمان، نقشه آنلاین ترافیکی شهر مشهد را طراحی و در نمایشگاه السیت امسال رونمایی شد.

تدوین برنامه های آموزشی حوزه سلامت 10 شهر ایران در مشهد

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد از تدوین برنامه های آموزشی حوزه سلامت 10 شهر ایران و جهان از سوی فرهنگسرای سلامت خبر داد.

علی اکبر عصارنیا گفت: شورای طراحی و برنامه ریزی فرهنگسرای سلامت تاکنون 6 جلسه حول موضوعات اساسی و اولویت های فرهنگسرای سلامت برگزار کرده است.

وی افزود: پارک موضوعی سلامت یکی از این موضوعات و کارگروه مطالعه پیشینه یکی از این کارگروه ها هستند.

وی با بیان اینکه رسالت فرهنگسرای سلامت توجه به حوزه سلامت جسمی و تاحدوی سلامت اجتماعی است، افزود: کارگروه سلامت جسمی، سلامت اجتماعی، مطالعه و پیشینه و کانون های سلامت از کارگروه های شورای طراحی و برنامه ریزی فرهنگسرای سلامت است.

شرکت 1200 نفر در جشنواره تابستانی محلات منطقه 3 مشهد

شهردار منطقه 3 مشهد از شرکت بیش از 1200 نفر در مرحله اول جشنواره تابستانی محلات این منطقه خبر داد.

ساسان نورین مقدم با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره تابستانی محلات مشهد در منطقه 3 گفت: این جشنواره با عنوان آفتابگردان با هدف بهینه سازی اوقات فراغت شهروندان در فصل تابستان در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: مرحله دوم این جشنواره از ابتدای شهریور ماه تا پایان تابستان سال جاری در حال برگزاری است.

وی از برگزاری جشنواره هنرهای خانگی و دستی در مساجد و بوستان های منطقه خبر داد و گفت: این جشنواره نیز در قالب جشنواره غذای سالم و جشنواره هنری در مساجد سجادیه، حجت حسن زاده، جوادالائمه و همچنین بوستان فجر در حال برگزاری است.

برگزاری همایش توانمندسازی روئسای خطوط اتوبوسرانی مشهد

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از برگزاری همایش توانمندسازی روسای خطوط و عوامل انتظامی این سازمان خبر داد.

مهدی خجسته اظهارکرد: در این دوره آموزش‌، تکریم ارباب رجوع با محوریت روانشناسی، برخورد عوامل انتظامی و روسای خطوط با شهروندان و اتوبوسرانان و آشنایی با مبانی رهبری سازمانی در خصوص مدیریت و برنامه‌ریزی در خطوط برگزار شد.

وی عنوان کرد: در این دوره 200 نفر از عوامل انتظامی ، روسا و کنترلرهای خطوط شرکت کردند و در مجموع دوره مذکور 1170 نفر ساعت آموزش طی 2 روز توسط اداره آموزش و بهبود روشهای سازمان اتوبوسرانی برگزار شد.

پل کابلی امام‌ حسین(ع) پایان ماه‌ جاری به بهره‌‌برداری می‌رسد

شهردار مشهد گفت: پایان شهریور سال‌جاری پل کابلی امام‌حسین(ع) به بهره‌برداری می‌رسد.

محمد‌ پژمان تقاطع غیر همسطح امام‌حسین(ع) را از مهمترین و بزرگترین اقدامات در مشهد دانست و تصریح کرد: پل روگذر تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) از منحصر به فردترین و تنها پل کابلی در شرق کشور است که بخش عمده عملیات آن به اتمام رسیده و طی چند روز آینده با پایان قیرگونی، آسفالت، کشش کابل‌ها و ...شهروندان می‌توانند برای تردد از آن استفاده کنند.

وی افزود: محدوده تقاطع غیرهمسطح امام‌حسین(ع) از مکان های شلوغ و پرترافیک مشهد است که به دلیل این محدودیت اجرای هرگونه عملیاتی در هر زمان در این محدوده وجود ندارد که این امر باعث به تعویق افتادن زمان بهره‌برداری شد.

طرح ضربتی جمع آوری خاک و نخاله های ساختمانی در منطقه 7

شهردار منطقه 7 مشهد از اجرای طرح ضربتی جمع آوری خاک و نخاله های ساختمانی همزمان با شروع دور دوم سفرهای تابستانی در منطقه خبر داد.

احمد محبی در این باره اظهار کرد: این طرح با هدف پاکسازی و بهسازی چهره شهر از هرگونه نخاله و مواد زائد اجرایی شد.

وی زیبا سازی چهره شهری را مهم ارزیابی کرد و افزود: این مهم از اولویت هایی است که به شکل مستمر در دستور کار اداره خدمات شهری منطقه 7 با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال قرار دارد.